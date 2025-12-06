Estos son los dos nuevos acuerdos alcanzados entre el Gobierno y Coordinadora Nacional

Bogotá

En Barbacoas Nariño las delegaciones del Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en presencia de más de 700 personas, finalizaron el sexto ciclo de conversaciones en el que anunciaron dos nuevos acuerdos en medio de las negociaciones de paz

El primer acuerdo

Está relacionado con la puesta en marcha de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal que estarán ubicadas en zona rural de Roberto Payán, en Nariño, y en la zona rural del municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo, por el término 10 meses.

En estos espacios los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano contarán con las garantías frente a su seguridad física, económica y jurídica. El objetivo fundamental será adelantar el proceso de tránsito a la ciudadanía plena de los integrantes de este grupo armado y la terminación del conflicto, de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles.

En cada una de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal se adoptarán medidas necesarias para que se ubiquen los miembros representantes ya reconocidos y que participan en la Mesa de Diálogos de Paz, cuyos nombres serán referenciados por el jefe de la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Walter Mendoza, en los listados que entregará al Gobierno Nacional.

La primera Zona de Capacitación Integral y Ubicación Temporal será en Putumayo y allí llegarán inicialmente 100 hombres de este grupo.

El segundo acuerdo

Este acuerdo es referente a las garantías electorales y libre ejercicio del voto. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en medio de este proceso de paz anunció unos compromisos puntuales frente a la contienda electoral en Colombia.

Reitera el compromiso adquirido en ocasiones anteriores en el sentido de que respetará el derecho al voto libre, no adelantará acciones armadas ni de cualquier otro tipo que impidan la organización de los procesos electorales a cargo de la Registraduría Nacional. No obstruirá la distribución del material electoral a los distintos puestos y mesas de votación en los municipios en donde tenga influencia armada. Respetará la integridad de los funcionarios de la Registraduría Nacional, de los jurados de mesa, de los testigos electorales y de los integrantes de las comisiones escrutadoras para las jornadas de marzo, mayo y junio de 2026, y se abstendrá de intervenir en las controversias que se produzcan con ocasión de los escrutinios electorales. No adelantará ningún tipo de proselitismo armado en los territorios en que tiene presencia que son Nariño y Putumayo y mantendrá neutralidad ante las distintas candidaturas y campañas electorales. Los candidatos que deseen adelantar sus actividades de campaña electoral en estos territorios podrán hacerlo libremente.

Por su parte el Gobierno Nacional pudo verificar que algunas zonas de Nariño y Putumayo zonas de influencia de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sus habitantes no tienen documento de identidad y que esa circunstancia Impide acceder a los derechos de ciudadanía, no permite ejercer, si así lo desean, el derecho al voto limita el acceso a derechos de prestación, subsidios y auxilios de distinto tipo.

Ante esta situación la delegación del Gobierno gestionará con la Registraduría para que se pueda hacer una campaña de expedición de documentos de identidad y, en particular, de las cédulas de ciudadanía a los habitantes de: Tumaco- zona rural, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Chajal, Las Mercedes-Chimbuza, La Tola, Olaya Herrera, Magüí Payán y Barbacoas en el departamento de Nariño. En cuanto al departamento de Putumayo esta campaña se adelantará en los municipios de Valle del Guamuez, Puerto Asís, Orito, San Miguel y Puerto Leguízamo.