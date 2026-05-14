Presidente Petro autoriza que integrantes de grupos armados lleguen a 5 Zonas de Ubicación Temporal

Bogotá

Luego de que la Fiscalía no suspendiera 29 órdenes de captura para integrantes del Clan del Golfo, que pretendían llegar a las Zonas de Ubicación Temporal, espacios donde se hará un tránsito a la vida civil, el presidente Gustavo Petro se reunió en las últimas horas con el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño y los jefes de los equipos negociadores del Gobierno en las diferentes mesas de diálogos de paz: Armando Novoa, Carlos Erazo, Gloria Quiceno, Mauricio Silva, Álvaro Jiménez, Isabel Zuleta, Fabio Cardozo, Alexander Castillo y Camilo Pineda, para recibir informes sobre los avances, logros y dificultades en las negociaciones y para dar instrucciones.

En la reunión el presidente Petro autorizó avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados.

Petro dejó claro que en la primera fase no harán presencia en estos espacios personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes. Posteriormente se hará una evaluación por parte del presidente para ver si en una segunda fase hay condiciones para dar alguna autorización.

Además, se reiteró que la dirección de la Política de Paz y orden público corresponde de manera exclusiva al presidente y se enfatizó que la paz es una política de Estado que implica la colaboración armónica de todas las instituciones como lo ordena la Constitución Política de 1991.

Las Zonas de Ubicación Temporal autorizadas por Petro

Una en Catatumbo, Norte de Santander en el marco del proceso con las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Una en Nariño con Comuneros del Sur.

Una Zona de Ubicación Temporal en Córdoba en medio de las conversaciones sociojurídicas con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia más conocido como el Clan del Golfo.

Dos Zonas de Ubicación Temporal con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una en Nariño y otra en Putumayo.