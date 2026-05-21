Desaparición y muerte de Yulixa Toloza: legalizan captura de venezolanos que estarían implicados

Justicia

El juez quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta legalizó las capturas de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, detenidos por su presunta participación en los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Yulixa Toloza.

De esta manera, el juez rechazó las solicitudes tanto de la defensa de los detenidos, encabezada por el abogado Samuel Quintero, como del delegado de la Procuraduría, de declarar ilegales las capturas, al considerar que estas se efectuaron en medio de supuestos engaños por parte de la Policía y de la Fiscalía.

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Juez legalizó las capturas de los ciudadanos venezolanos que estarían implicados en la desaparición de Yulixa Toloza. Foto: Tomada de la audiencia. Ampliar Juez legalizó las capturas de los ciudadanos venezolanos que estarían implicados en la desaparición de Yulixa Toloza. Foto: Tomada de la audiencia. Cerrar

La Fiscalía describió cómo habría ocurrido la desaparición de Yulixa Toloza

La mujer de 52 años fue vista por última vez el pasado miércoles 13 de mayo, cuando acudió al centro estético Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, para practicarse una lipólisis láser. Según expuso la Fiscalía en audiencia, tras el procedimiento comenzó a presentar graves complicaciones de salud.

“Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, la ciudadana presenta un deterioro progresivo en su estado de salud, evidenciado en sintomatología consistente en debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y episodios de pérdida de consciencia”, afirmó la fiscal del caso, Juana Acosta.

Mientras familiares y allegados adelantaban su búsqueda, las autoridades detectaron movimientos sospechosos desde el celular de la víctima, situación que aumentó las dudas frente a la versión entregada inicialmente sobre su supuesto traslado a un centro médico.

“De manera paralela, se evidenciaron comunicaciones anómalas desde un teléfono celular de la víctima, los cuales no corresponden a patrones habituales de interacción, incrementándose las dudas sobre la veracidad del supuesto traslado informado”, explicó la delegada del ente acusador.

Días después, el cuerpo de Yulixa Toloza fue encontrado a un costado de una vía en zona rural de Apulo, Cundinamarca. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó en la mañna de este miércoles su identidad. Aunque, no se conoce la causa de la muerte.

La hipótesis de la Fiscalía

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía reconstruyó parte de los movimientos realizados tras la salida de la víctima del establecimiento estético. De acuerdo con la investigación, Yulixa habría sido movilizada en un vehículo de placas UCQ-340, en el que también se encontraban María Fernanda Delgado, propietaria de la estética, y Edison Torres, su compañero sentimental.

Según la fiscal Juana Acosta, el automotor hizo varios recorridos hasta llegar a una vivienda relacionada con una mujer identificada como Yaneth Guerrero.

“Dentro del vehículo se efectúan una serie de movimientos, los cuales indican que se encuentra en la casa de la señora Yaneth Guerrero”, sostuvo la funcionaria.

La investigación indica que posteriormente Delgado habría contactado a su tío, Jesús Alberto Hernández Morales, y a Kelvis Daniel Sequeira Delgado para que viajaran desde Venezuela hasta Norte de Santander con el propósito de recoger el carro y trasladarlo. La mujer, al parecer, les manifestó que planeaba mudarse a territorio venezolano.

La fiscal también narró que se pagaron 800 mil pesos para esa labor.

La investigación de la Fiscalía advierte que que ambos hombres se desplazaron hasta el municipio de Los Patios para reclamar el vehículo y que, presuntamente, Hernández recibió dinero para adelantar esa gestión.

“Estos sujetos (los capturados) sostienen conversaciones con el esposo de la propietaria del vehículo, las cuales son entregadas por estos señores”, indicó la fiscal, quien agregó que el automóvil contenía elementos relevantes para ubicar el cuerpo de la víctima y avanzar en la investigación.

Cuestionamientos por el procedimiento

La legalidad de las capturas fue cuestionada tanto por la defensa como por la Procuraduría. El abogado Samuel Quintero aseguró que sus clientes permanecieron varias horas bajo control de las autoridades antes de que se formalizara el procedimiento judicial.

“Necesitaban presentarlos como trofeos al escarnio público. Evidentemente esto tiene origen en un caso de desaparición y muerte en contra de la señora Yulixa, pero la Fiscalía necesitaba dar resultados”, manifestó el defensor.

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El representante del Ministerio Público también expresó dudas frente a la actuación de la Policía y de la Fiscalía, señalando posibles inconsistencias en el tiempo transcurrido entre la retención de los hombres y la expedición de las órdenes de captura.

“Se están ocultando cosas que se conocían y se deben contar. Me parece grave lo que se hizo aquí”, afirmó el procurador durante la audiencia.

Pese a los cuestionamientos, el juez concluyó que para el 17 de mayo las autoridades apenas adelantaban labores iniciales de investigación y que todavía no existían suficientes elementos para efectuar una captura formal.

“Esto permite a esta judicatura concluir que para el 17 de mayo aún no existían presupuestos jurídicos y probatorios definitivos para efectos de materializar una captura en situación de flagrancia. Estos fueron adquiridos en el desarrollo de los actos de investigación en cabeza de la Fiscalía”, señaló el togado.

Con esa decisión, el despacho judicial avaló las capturas de Hernández Morales y Sequeira Delgado, aunque la defensa y la Procuraduría anunciaron recursos contra la determinación.