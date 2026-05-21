Caso Aguas Vivas: Alcalde Federico Gutiérrez no está siendo investigado

Este miércoles 20 de mayo de 2026, durante una nueva audiencia con la que se reanudó el caso de corrupción del megalote Aguas Vivas, la juez 22 Penal del Circuito de Medellín con función de conocimiento señaló que Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, no está siendo investigado en esa causa penal.

Según la jueza, la actual etapa del proceso no es el escenario para “atribuir responsabilidad penal al actual alcalde de Medellín”, considerando que tal señalamiento se trata de una estrategia por parte de la defensa de la administración de Daniel Quintero.

Así las cosas, de acuerdo con la togada, “esto deberá probarse en debida forma en el escenario idóneo con los mecanismos que el legislador ha contemplado para tal efecto”, señalando que la defensa deberá presentar las pruebas pertinentes en su debido momento para sustentar un desvío de culpabilidad hacia la administración actual de la alcaldía, liderada por ‘Fico’ Gutiérrez.

La jueza enfatiza que no se acreditó que Gutiérrez esté vinculado a algún proceso penal relacionado con los hechos que se investigan en el caso de Aguas Vivas, por lo que la afirmación de la defensa “no solo carece de respaldo probatorio, sino que aceptar dicha postura estaría limitando la participación de la postulada víctima en el proceso penal y sus derechos a la verdad, justicia y reparación”.

La Alcaldía de Medellín, víctima en el caso Aguas Vivas

Durante esa misma audiencia, la jueza determinó que la Alcaldía sea considerada como víctima en el caso.

Dicho esto, se aclaró que la Alcaldía no tendrá poder de decisión durante el proceso, pero sí el derecho de intervenir formalmente. Así las cosas, podrá intervenir en las audiencias y solicitar medidas dentro del caso, en pro de “salvaguardar sus derechos como afectado por las conductas punibles”.