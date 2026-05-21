El Hotel F25 de Ibagué le apuesta al turismo experiencial con innovación y sostenibilidad

Colombia

En el corazón del centro de negocios de Ibagué, Tolima, está ubicado el Hotel F25, un alojamiento que se ha posicionado como referente de hospitalidad moderna, turismo sostenible y orgullo regional.

En ese sentido, más que un hotel, F25 representa una experiencia que integra comodidad, innovación, bienestar y conexión con la identidad tolimense, ofreciendo a sus huéspedes un espacio diseñado para el descanso, los negocios y la exploración del destino desde una ubicación estratégica, ya que se localiza en una de las zonas gastronómicas más importantes de la ciudad, específicamente en la Cra 5 #41-16.

Una apuesta por la sostenibilidad en el sector hotelero

Entre los pilares más importantes del Hotel F25 se encuentra su compromiso con la sostenibilidad y el turismo responsable, por lo que el hotel implementa prácticas ecológicas, como el uso de paneles solares para la generación de energía y la eliminación de plásticos de un solo uso. Esto alinea su operación con una visión consciente y amigable con el medio ambiente.

Por ese motivo, el hotel fue reconocido como Negocio Verde por Cortolima, destacándose como una empresa comprometida con el desarrollo sostenible de la región.

Así se vive la experiencia de alojamiento en el Hotel F25 de Ibagué

La infraestructura contemporánea y funcional de este hotel ofrece habitaciones equipadas con tecnología de punta, espacios confortables y vistas panorámicas de la ciudad, pensadas para brindar una experiencia de alto nivel tanto a viajeros corporativos como a turistas.

De esta manera, dentro de sus instalaciones se destacan zonas de bienestar, como gimnasio, sauna y spa; espacios familiares, entre los que se encuentra el salón de juegos para niños; una terraza con desayuno buffet, así como salones empresariales dotados para reuniones, eventos corporativos y encuentros sociales.

A su vez, el hotel exalta la cultura y esencia del Tolima a través de su identidad visual, con decoración inspirada en aves locales y el apoyo directo a proveedores, artistas y talento regional, con lo que fortalece la economía local y genera experiencias auténticas para quienes lo visitan.

Por otro lado, su apuesta por la innovación, la calidad en el servicio y la excelencia operativa también le ha permitido recibir reconocimientos nacionales como la Llave de Plata al Mérito por Innovación y Calidad, otorgada por Cotelco.

Este alojamiento actualmente ofrece una propuesta de valor basada en el turismo experiencial, la sostenibilidad, el bienestar y el orgullo por el Tolima, conectando emocionalmente con viajeros que buscan vivir experiencias memorables y auténticas, quienes podrán conocer la oferta completa y reservar dando clic en este enlace, comunicándose a través de sus redes sociales en @hotelf25 o al teléfono celular 301 200 9610.