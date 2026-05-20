Colombia Mayor: Así quedó el pico y cédula para retirar transferencia de mayo

Desde el pasado 11 de mayo, Prosperidad Social anunció la entrega de las trasnferencias monetarias correspondientes al ciclo 4 del programa Colombia Mayor.

Según Mauricio Rodríguez Amaya, se destinaron 700.086 millones pesos para garantizar la protección de cerca de 3 millones de personas mayores beneficiarias.

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De este modo, afirmaron que todos los beneficiarios del programa tendrán hasta el 27 de mayo para reclamar el giro, que para este año es de 80.000 pesos para personas menores de 80 años y 225.000 pesos para mayores de 80 años.

“La entrega se realizará mediante la modalidad de giro para todos los adultos mayores beneficiarios, y se garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros”, confirmó la entidad.

Pico y cédula para reclamar Colombia Mayor

Sin embargo, Prosperidad Social, a través de cuenta de X, anunció la implementación de pico y cédula para reclamar Colombia Mayor.

“Invitamos a los beneficiarios a tener en cuenta el pico y cédula implementado para el retiro de sus transferencias monetarias que estará en vigencia hasta el 27 de mayo, a través de Paga Todo”, afirmaron.

Siendo así, debe tener en cuenta las fechas establecidas.

Todos los beneficiarios cuya cédula termine en número par (0,2,4,6,8) podrá acercarse a los puntos autorizados y pedir su pago todos los lunes, miércoles y viernes.

podrá acercarse a los puntos autorizados y pedir su pago todos los lunes, miércoles y viernes. Los ciudadanos que reciban este subsidio y cuya cédula culmine en número impar (1,3,5,7,9) podrán reclamar el pago los días martes, jueves y sábado.

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De acuerdo con la entidad, esta medida busca mejorar la atención y evitar aglomeraciones en los puntos de entrega.

Es de destacar que “Prosperidad Social aplica criterios técnicos del Sisbén IV y realiza un proceso de validación mediante el cruce de información con la Registraduría, Colpensiones y la Adres, para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan”.