Conozca los patrones que se repiten en taxis vinculados a casos de ‘paseo millonario’ en Bogotá / Luciano Conte

Las autoridades siguen luchando contra la delincuencia en Bogotá. En ese sentido, la Secretaría de Seguridad de Bogotá dio a conocer una serie de patrones que se repiten en taxis vinculados a casos de ‘paseo millonario’, con la finalidad de que los ciudadanos tengan en cuenta estas señales ante de abordar un vehículo de servicio público.

Una de las principales alertas está relacionada con las placas. Un taxi debe tener sus placas visibles y legibles en la parte delantera, trasera y en las puertas. En casos asociados al ‘paseo millonario’, los carros presentaban placas alteradas o cubiertas por luces intensas y elementos que dificultaban su identificación.

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Asimismo, es importante revisar el estado de las puertas y ventanas. En varios taxis relacionados con delitos, los seguros de las puertas estaban bloqueados y las ventanas no podían bajarse, lo que limitaba la reacción de las víctimas ante situaciones de riesgo.

Los usuarios también deben tener en cuenta que, al interior del taxi, la placa debe coincidir con la del exterior y el conductor debe contar con una planilla de identificación visible y legible. Si la información no corresponde con el conductor, la recomendación es llamar de inmediato a la Policía.

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También genera alerta el uso de vidrios excesivamente polarizados, ya que dificultan identificar quiénes se encuentran dentro del automotor. Es importante mencionar que, en lo corrido de 2026, la Policía Metropolitana ha desarticulado tres bandas delincuenciales dedicadas al ‘paseo millonario’ y ha capturado a siete personas por el delito de secuestro extorsivo.

“Estamos identificando fallas en la marcación de vehículos y en el sistema de placas, lo que facilita que estructuras criminales operen con mayor facilidad. Invitamos a quienes hayan sido víctimas de estos delincuentes a denunciar en la Línea contra el crimen 314 3587212”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.