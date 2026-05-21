🔴EN VIVO Junior vs. Sporting Cristal: por la fasse de grupos de la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla afrontará una jornada decisiva en la Copa Libertadores con la obligación de sumar tres puntos si quiere conservar posibilidades de continuar en torneos internacionales. El cuadro barranquillero no ha logrado trasladar su buen momento en la liga colombiana al certamen continental y actualmente ocupa el último lugar de su grupo tras cuatro fechas disputadas.

El equipo tiburón apenas ha conseguido un empate y tres derrotas en esta fase de grupos, por lo que además de ganar deberá esperar otros resultados favorables para aspirar, al menos, a un cupo en la Copa Sudamericana. Aun así, jugar en casa podría convertirse en un punto a favor, teniendo en cuenta que solo perdió uno de sus últimos cinco compromisos como local en todas las competiciones.

Por su parte, Sporting Cristal llega con opciones reales de clasificación a la siguiente ronda. Los peruanos suman dos victorias en el grupo y vienen motivados tras vencer precisamente a Junior por 2-0 en el duelo anterior. Sin embargo, su presente tampoco es el mejor, ya que únicamente ganaron uno de sus últimos siete partidos y además han mostrado muchas dificultades jugando fuera de casa, escenario en el que perdieron seis de sus ocho salidas más recientes.

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