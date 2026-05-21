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21 may 2026 Actualizado 02:30

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Liga Colombiana
Junior JUN
1
Luis Muriel 8'
Junior
Sporting Cristal SPO
0
Sporting Cristal
25'
1ª parte

🔴EN VIVO Junior vs. Sporting Cristal: por la fasse de grupos de la Copa Libertadores

El conjunto barranquillero necesita ganar para mantener opciones internacionales.

Jose Luis Rodriguez Pardo

Junior de Barranquilla afrontará una jornada decisiva en la Copa Libertadores con la obligación de sumar tres puntos si quiere conservar posibilidades de continuar en torneos internacionales. El cuadro barranquillero no ha logrado trasladar su buen momento en la liga colombiana al certamen continental y actualmente ocupa el último lugar de su grupo tras cuatro fechas disputadas.

El equipo tiburón apenas ha conseguido un empate y tres derrotas en esta fase de grupos, por lo que además de ganar deberá esperar otros resultados favorables para aspirar, al menos, a un cupo en la Copa Sudamericana. Aun así, jugar en casa podría convertirse en un punto a favor, teniendo en cuenta que solo perdió uno de sus últimos cinco compromisos como local en todas las competiciones.

Por su parte, Sporting Cristal llega con opciones reales de clasificación a la siguiente ronda. Los peruanos suman dos victorias en el grupo y vienen motivados tras vencer precisamente a Junior por 2-0 en el duelo anterior. Sin embargo, su presente tampoco es el mejor, ya que únicamente ganaron uno de sus últimos siete partidos y además han mostrado muchas dificultades jugando fuera de casa, escenario en el que perdieron seis de sus ocho salidas más recientes.

Siga la transmisisón del partido:

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:

Hay nuevos mensajes
28'

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JUNIOR

Kevin Pérez amplía diferencias al finiquitar con remate cruzado una brillante jugada colectiva

21'

Muriel busca su doblete

El experimentado delantero prueba suerte con un remate de media distancia, pero el balón se va apenas desviado

18'

Junior sueña con el cupo a Sudamericana

Con la victoria parcial en el Jaime Morón, el equipo barranquillero se ilusiona con el tercer lugar, aunque sigue dependiendo de resultados ajenos

12'

¡Se confirma el gol del Junior!

Se determina que la posición de Kevin Pérez en el inicio de la acción es lícita y el tanto sube al marcador. Ya gana Junior por 1-0

9'

GOOOOOOOOOOOL DEL JUNIOR

Luis Fernando Muriel rompe el cero en el Jaime Morón, pero se está revisando la anotación

3'

Acción de gol anulada para Sporting

El equipo peruano había marcado con un disparo dentro del área chica, pero el juez de línea invalida el tanto por fuera de lugar

Comienza el partido

Sporting Cristal ya juega con Junior de Barranquilla en el Jaime Morón

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