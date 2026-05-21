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21 may 2026 Actualizado 02:24

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Internacional

Gobierno de Colombia expulsa a embajador de Bolivia: anuncia fin de labores de embajadora en La Paz

El Gobierno de Colombia ratificó la voluntad de mantener una buena relación con Bolivia.

Elizabeth García.

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Ante la decisión de Bolivia de expulsar y declarar como persona non-grata a la embajadora en La Paz, Elizabeth García, el Gobierno Nacional anunció el fin de sus labores, por reciprocidad, del embajador Ariel Percy Molina Pimentel, Encargado de Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia.

La decisión es una respuesta a la decisión del Gobierno de Bolivia, quien expulsó a la embajadora García ante las opiniones del presidente Gustavo Petro sobre la situación que vive actualmente el país vecino.

Sin embargo, la Cancillería colombiana aclaró que ningún funcionario o miembro del Gobierno Nacional, tiene interés de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, teniendo en cuenta su compromiso con los principios de igualdad soberana y la no intervención en asuntos internos de los Estados.

No obstante, el Gobierno de Colombia dejó claro su intención en acompañar, a solicitud del Gobierno bolivariano, iniciativas en favor del diálogo político.

Colombia mantiene voluntad de mantener buenas relaciones

A su vez, ratificó la voluntad de mantener una buena relación entre los dos países y continuar con los históricos vínculos de fraternidad y cooperación que han unido a las naciones colombiana y boliviana durante años.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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