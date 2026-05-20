Un nuevo documental explorará el juicio de Michael Jackson por abuso sexual infantil en 2005

Este miércoles se conoció una nueva docuserie que explorará el juicio de Michael Jackson por abuso sexual infantil en 2005.

¿Cómo se llama y cuándo se estrenará la nueva docuserie?

El 3 de junio se estrenará en Netflix la nueva miniserie de tres partes sobre el polémico juicio titulado ‘Michael Jackson: El veredicto’.

¿Qué temas abordará?

La docuserie aborda las acusaciones de abuso sexual infantil contra el ícono del pop en 2003, el juicio posterior y el revuelo mediático que rodeó el proceso.

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El documental presenta a personas clave presentes en la sala, jurados, testigos, acusadores y abogados defensores.

La serie explora el caso contra Jackson desde la perspectiva tanto de la fiscalía como de la defensa.

“Nos pareció el momento adecuado para retomar el juicio y sus interrogantes pendientes como un relato histórico, presentando los hechos tal como se desarrollaron en el tribunal”, declararon Nick Green y Fiona Stourton, director y productora de la docuserie.

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“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, la controversia persiste hasta el día de hoy”, agregaron.

“No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, por lo que la visión pública de los hechos en aquel momento fue filtrada por los comentaristas y presentada de forma fragmentada. Era hora de analizar el juicio en su conjunto con rigor”, explicaron.

“El objetivo era mostrar al público el proceso judicial desde dentro y entrevistar únicamente a testigos presenciales que participaron en los hechos”, afirmaron.