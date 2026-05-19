Se hundió la ley de ‘borrón y cuenta nueva’ en el Congreso de la República

Congreso de la República de Colombia. | Foto: Getty Images / Long Visual Press

Desde el Congreso surgieron fuertes críticas tras el hundimiento de la ley de “borrón y cuenta nueva”, iniciativa que buscaba beneficiar a millones de colombianos reportados en centrales de riesgo como Datacrédito.

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El representante a la Cámara Alejandro Ocampo cuestionó a la Mesa Directiva de la Cámara por no agendar el proyecto y aseguró que se priorizaron los intereses del sector bancario sobre las necesidades de la ciudadanía.

“A la mesa directiva no le importaron 7 millones de colombianos que hoy están reportados en Datacrédito, algunos de ellos injustamente, algunos por 500 pesos, por 5 mil pesos o por 10 mil pesos”, afirmó el congresista.

Ocampo sostuvo además que “fue más fuerte el lobby de Asobancaria que la necesidad del pueblo colombiano” y señaló que la Mesa Directiva “solo tenía que agendar este proyecto”, recordando que la iniciativa había superado debate desde agosto del año pasado.

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El representante también lanzó duras acusaciones contra algunos sectores del Congreso al asegurar que “la mesa directiva le jugó a la banca en Colombia” y que millones de ciudadanos continuarán afectados por los reportes negativos en las centrales de riesgo.

La iniciativa de “borrón y cuenta nueva” buscaba otorgar alivios a personas con reportes crediticios negativos, permitiéndoles salir de las bases de datos tras ponerse al día con sus obligaciones financieras.