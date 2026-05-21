‘Another Day’ la película francesa que aborda la lucha en contra del alcoholismo

La actriz francesa Adèle Exarchopoulos, protagonista de la película Another Day (Otro día), dialogó con 6AM W desde el Festival de Cannes y reveló algunos detalles de cómo fue el proceso para protagonizar esta producción que aborda directamente la lucha en contra del alcoholismo.

Tras la pregunta realizada por la corresponsal de 6AM W a la actriz: “¿Cómo lograste encontrar el equilibrio entre drama y humor en todas estas películas?”, esta última explicó que al momento de interpretar este tipo de personajes tiene que reflexionar y buscar un equilibrio en su vida.

Le puede interesar: Procuraduría confirmó sanción de 19 años a coronel (r) responsable de masacre de jóvenes en Sucre

“Me parece que la vida es realmente, por esencia, tragicómica. Evidentemente, hay vidas más difíciles y hay cosas más apremiantes, según las vidas, evidentemente. Pero la idea, como decía antes, como yo intenté emprunter una especie de viraje, que yo hice un poco de films costados, emocionados”, mencionó.

Resaltando la importancia de este ‘equilibrio’, ya que es algo que por su profesión siempre se está buscando, ya que, según ella, la vida es una tragicomedia; por ello, al momento que reciben un guion de una película, trata de buscar algunos giros que supongan algún tipo de reto emocional.

También le puede interesar: Carga y transporte táctico: los reparos al avión brasileño que analiza comprar el Gobierno Nacional

Por eso, explica, siempre se prefiere más el drama sobre la comedia, pero cuando aparecen este tipo de guiones, como el de la película ‘Another Day’, donde la intención es hacer reír al público, se trata de hacer personajes más simpáticos, como el que realizó en el film.

Mencionando que genera risas, pero que no son producto de ella, sino por ella, resaltando que este papel que llevó a la pantalla grande es una persona con la que a las personas les gustaría estar y así logrando de mejor forma transmitir felicidad al público en el cine.

Puede leer: Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en la vía Apulo corresponde a Yulixa Toloza

Pero de otro lado, explicó que la vida del actor en el fondo es el amor hacia la actuación, hacia el jugar un papel. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el papel que se tiene que hacer es el de un alcohólico que se encierra sobre sí mismo siendo actor? Termina mencionando a Marlon Brando, diciendo que, finalmente, la vida del actor es una vida nómada, en donde se puede sentir como un privilegio.

También puede leer: Otty Patiño descarta canje con el ELN a funcionarios: “no tienen voluntad de paz”

“Hoy me siento muy afortunada de poder hacer algo que me apasiona, con personas con las que, de otro modo, creo que sería difícil trabajar”, añadió.

Siga leyendo: Jesús Pacheco secuestrado por ELN: “Señor Presidente, no más excusas. Queremos nuestra libertad”

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: