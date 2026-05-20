🔴EN VIVO Cusco vs. Medellín: por la fase de grupos de la Copa Libertadores

El DIM visitará al colero del Grupo A de la Copa Sudamericana con la necesidad de sumar una victoria que lo acerque a la siguiente ronda.

Cusco FC llega a este compromiso atravesando un momento complicado luego de caer 1-0 frente a Sport Boys en la liga peruana, resultado con el que completó cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria. El conjunto peruano apenas suma un punto en la fase de grupos de la Sudamericana y ocupa el último lugar de su zona, aunque en su más reciente presentación internacional logró rescatar un empate ante Estudiantes.

A pesar de sus malos resultados recientes, el equipo local confía en hacerse fuerte jugando en la altura de Cusco, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. En condición de local mantiene una racha positiva de cuatro partidos sin perder y durante este año calendario solamente ha sufrido dos derrotas en su estadio, un factor que podría complicar al cuadro colombiano.

Por su parte, Independiente Medellín afronta un duelo clave pensando en la clasificación. El conjunto antioqueño aún tiene pendiente el partido suspendido frente a Flamengo y sabe que un triunfo en territorio peruano lo dejaría muy cerca de asegurar, al menos, un cupo en la siguiente instancia del torneo. Sin embargo, el DIM no ha mostrado solidez fuera de casa recientemente y sólo registra una victoria en sus últimos cinco compromisos como visitante.

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