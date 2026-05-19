Ofrecen hasta $30 millones de recompensa tras millonario hurto en joyería de Unicentro en Pereira

Pereira

El caso ocurrió hacia las 6:00 de la tarde del lunes 18 de mayo, cuando cuatro hombres armados ingresaron al establecimiento comercial y, en cuestión de segundos, intimidaron a las empleadas para apoderarse de relojes y joyas exhibidas en vitrinas.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Pereira, los delincuentes habrían ingresado por la puerta número uno del centro comercial y ejecutado el hurto en aproximadamente 20 segundos antes de escapar del lugar.

Tras conocerse la situación, las autoridades activaron un equipo especial de investigación y judicialización en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la identificación de los responsables.

Uno de los aspectos que ahora es materia de análisis dentro de la investigación estaría relacionado con el esquema de seguridad privada y el acceso a los registros de videovigilancia del centro comercial.

Le interesa: Robo en joyería de Pereira: delincuentes ingresaron por el techo y hurtaron millonarias piezas

Según indicó la Policía, de manera preliminar no se habrían facilitado algunos videos requeridos por los investigadores para avanzar en las labores de inteligencia y reconstrucción de los hechos; sin embargo, tiempo después se pudo acceder a dichos elementos. El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Estas personas ingresan por la puerta número uno del Centro Comercial y se dirigen directamente a la joyería. Algunos prestan algún tipo de visibilidad o prevención ante la llegada de las autoridades, otros irrumpen las vitrinas de la joyería y rápidamente, en bolsas de papel, almacenan las joyas hurtadas”, explicó el coronel Ochoa.

Ante lo ocurrido, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira también ordenó convocar una reunión urgente con representantes de centros comerciales de la ciudad para revisar y fortalecer los protocolos de seguridad y reacción ante este tipo de hechos delictivos.

Asimismo, las autoridades anunciaron que solicitarán acompañamiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para revisar los procedimientos implementados por empresas de seguridad privada en casos recientes de hurto registrados en Pereira.

Lea también: Golpe a estructura de sicarios de ‘Cordillera’ en Pereira: siete capturados por homicidio

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información que permita ubicar a los responsables y aseguró que continúan desplegadas todas las capacidades operativas e investigativas para esclarecer el caso.