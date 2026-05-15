Ya se adjudicó el proyecto que permitirá terminar la Fase I de la Avenida Los Colibríes en Pereira

Pereira

Después de varios retrasos y dificultades contractuales, la Alcaldía de Pereira confirmó la adjudicación de las obras que permitirán concluir la Avenida Los Colibríes en su primera etapa, uno de los proyectos viales más esperados en la ciudad y que se ha visto empañado por un posible caso de corrupción que involucra a un exalcalde de Pereira.

El Consorcio GR Colibríes será el encargado de ejecutar esta intervención, que contempla la construcción de 2,9 kilómetros de vía y busca terminar esta obra que es muy importante para mejorar la movilidad en esta zona de la capital de Risaralda.

La obra contará con una inversión cercana a los $40 mil millones y tendrá un cronograma dividido en varias etapas, comenzando con la actualización y ajuste de estudios y diseños técnicos antes del inicio definitivo de las intervenciones físicas.

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Desde la administración municipal señalaron que el proyecto logró destrabarse luego del proceso adelantado contra el contratista anterior, al que se le declaró incumplimiento contractual.

Según explicó la secretaria de Infraestructura, Diana Osorio Bernal, la aplicación de las pólizas permitió recuperar más de $5.000 millones para la ciudad, recursos que hacen parte del proceso de reactivación de la obra.

“El alcalde Mauricio Salazar no solo logró destrabar esta obra que la ciudadanía tanto reclamaba, sino que defendió los recursos públicos. Las obras se terminan con calidad y los contratos se cumplen”, afirmó la secretaria de Infraestructura.

Con este proyecto, la Alcaldía busca avanzar en la recuperación de una de las obras más cuestionadas en materia de infraestructura vial y responder a las solicitudes de la ciudadanía frente a la necesidad de mejorar la conectividad y movilidad en la capital risaraldense.

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Un dato:

La entrega final de la Avenida Los Colibríes Fase I quedó proyectada para el primer semestre de 2027.