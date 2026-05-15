Operativo sorpresa en la UPPV de Pereira deja armas, drogas y celulares incautados

Pereira

El operativo fue desarrollado con el despliegue de 187 uniformados de la Policía Nacional, que realizaron inspecciones en diferentes áreas de la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV) como parte de las estrategias para combatir actividades ilícitas desde lugares de reclusión.

Durante la intervención fueron incautados 18 teléfonos celulares, cerca de 2.000 dosis de sustancias estupefacientes entre marihuana y base de coca, además de 60 armas cortopunzantes y otros objetos contundentes que, según las autoridades, representaban un riesgo para la seguridad interna del lugar.

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Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue un dispositivo eléctrico similar a un taser, considerado altamente peligroso por su capacidad de generar descargas eléctricas.

“Con esta ofensiva, la Policía Nacional continúa afectando estructuras delincuenciales que pretenden seguir articulando actividades ilícitas desde centros de detención transitoria, fortaleciendo los controles y la seguridad al interior de estos espacios”, afirmó el mayor John Anderson Díaz, subcomandante de la Estación de Policía Pereira.

Las autoridades también indicaron que estas acciones hacen parte de una ofensiva más amplia que incluye el traslado de internos considerados de alto perfil hacia cárceles de máxima seguridad y el incremento de controles en centros de reclusión transitoria del área metropolitana.

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Además, insistieron en que continuarán las intervenciones para contrarrestar fenómenos relacionados con tráfico de estupefacientes, porte de armas, extorsiones y otras actividades ilegales que se estarían gestando desde estos lugares.