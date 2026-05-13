Golpe a estructura de sicarios de ‘Cordillera’ en Pereira: siete capturados por homicidio

Pereira

Una ofensiva conjunta entre la Policía Metropolitana de Pereira y el CTI de la Fiscalía permitió la captura de siete personas señaladas de integrar una estructura criminal vinculada a homicidios y tráfico de estupefacientes en Pereira y el norte del Valle.

El operativo, denominado ‘Faraón’, se desarrolló mediante allanamientos simultáneos en los barrios Leningrado, Sinaí, La Guamera y en el barrio Berlín del municipio de Cartago, donde las autoridades ejecutaron diligencias judiciales contra presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Cordillera.

Según las investigaciones, los capturados harían parte de una red sicarial asociada a alias ‘Walter Ojos’, estructura señalada de participar en disputas violentas por el control territorial del microtráfico en varios sectores de Pereira.

Durante el procedimiento fueron capturadas seis personas mediante orden judicial por el delito de homicidio, mientras que una más fue detenida en flagrancia por porte ilegal de armas y municiones.

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¿Quiénes son los capturados?

Entre los detenidos se encuentra alias ‘La Ma’ o ‘Marcela’, que, según las autoridades, sería una de las principales coordinadoras del tráfico de estupefacientes en el barrio Leningrado y el sector de invasión La Platanera. También alias ‘Monito’, ‘Bayron’, ‘Niche’, ‘Piter’, ‘Brayan’ y ‘Pelo de Rata’.

“Una operación conjunta desde la cápsula con el CTI, la Fiscalía Seccional Risaralda y el Bloque de Búsqueda. Estas personas están vinculadas a cuatro homicidios, entre ellos varios por violencia desproporcionada y estas personas están siendo investigadas por el delito de homicidio, secuestro y algunos otros delitos asociados a la red de estupefacientes”, así lo confirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

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De acuerdo con el reporte oficial, varios de ellos acumulan más de 30 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, secuestro, hurto y tráfico de estupefacientes.

En medio de los allanamientos, las autoridades incautaron un arma traumática, 24 cartuchos de diferentes calibres y dos teléfonos celulares que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso investigativo.

La investigación también relaciona a esta estructura con al menos cuatro homicidios registrados en Pereira, entre ellos un asesinato ocurrido el 17 de noviembre de 2025 en el sector de La Platanera.

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Las autoridades señalaron que esta operación representa un nuevo golpe contra las estructuras criminales dedicadas al homicidio y al control del microtráfico en Pereira y su área metropolitana.