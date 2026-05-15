‘El paseo de los muertos’, denuncian fallas en la atención de servicios fúnebres en Pereira

Leonardo Fabio Reales, personero de Pereira, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de los distintos casos en que se han evidenciado fallas en la atención de servicios fúnebres en la capital de Risaralda, siendo el más sonado el de un adulto mayor que falleció y permaneció más 48 horas dentro de un carro.

“Acabamos de terminar un encuentro en el CTI de la Fiscalía y nos encontramos con otros dos casos con personas de la tercera edad que han durado más de 15 horas esperando al tema de quién certifica su muerte para poderle dar cristiana sepultura”, dijo.

Y es que sobre el primer caso, señaló que el CTI y la Secretaría de Salud se “tiraron la pelota” sobre quién tenía la competencia para expedir el certificado de defunción.

“Gracias a la intervención de la Personería, se logró que el CTI asumiera la responsabilidad y decretara la práctica de la necropsia y el ciudadano pudiera transitar a su última morada”, sostuvo.

De esta manera, afirmó que el trabajo entre las autoridades, entes de control no están articulados con la Fiscalía, entidad que, según detalló, desconoce los protocolos del Ministerio de Salud.

Escuche la entrevista completa aquí: