Cuerpo de adulto mayor pasó casi 48 horas en carro fúnebre en Pereira: Personería denunció el caso

Pereira

Un caso ocurrido en Pereira generó suma preocupación sobre presuntas fallas institucionales en la atención de procedimientos forenses, luego de que el cuerpo de un adulto mayor permaneciera cerca de 48 horas dentro de un vehículo fúnebre mientras distintas entidades definían quién debía practicar la necropsia y autorizar el proceso de sepultura.

La situación fue denunciada por la Personería de Pereira, que calificó el caso como una especie de “paseo de la muerte” relacionado con procedimientos médico legales en la ciudad.

La víctima fue hallada sin vida el pasado 11 de mayo en su vivienda, en circunstancias que, inicialmente no permitían certificar de manera inmediata una muerte natural.

Según la reconstrucción entregada por el Ministerio Público, la ausencia de antecedentes clínicos recientes y algunas condiciones evidenciadas al momento del hallazgo, entre ellas sangrado por nariz y boca y referencias relacionadas con posible consumo de sustancias psicoactivas, hicieron necesaria una valoración médico legal especializada.

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Sin embargo, el procedimiento terminó convirtiéndose en un recorrido entre diferentes instituciones. De acuerdo con familiares del fallecido, el cuerpo fue trasladado al Hospital Universitario San Jorge, la ESE Salud Pereira y Medicina Legal, sin que ninguna entidad asumiera inicialmente el procedimiento correspondiente.

Mientras tanto, el cadáver permaneció dentro de un carro fúnebre estacionado en un parqueadero, situación que generó angustia entre los familiares y preocupación por posibles riesgos sanitarios.

El personero Leonardo Fabio Reales Chacón, aseguró que la situación evidenció una grave desarticulación institucional frente al manejo de este tipo de casos y advirtió que no sería el primer episodio similar ocurrido en Pereira durante este año.

“La situación se volvió compleja si se tiene en cuenta que existen unos protocolos para determinar el destino final de aquellas personas que pierden la vida en situaciones desconocidas, pero no es menos cierto que las instituciones deben trabajar articuladamente para que estas situaciones no sean reiterativas. Estamos ante un paseo de la muerte frente a casos forenses”, señaló Reales Chacón.

Ante la falta de respuestas, la Personería activó una intervención urgente ante diferentes entidades, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Salud, la ESE Salud Pereira y el Hospital San Jorge.

La situación logró destrabarse luego de una gestión directa ante la URI de la Fiscalía, donde finalmente se ordenó la práctica de la necropsia médico legal para permitir la entrega del cuerpo a sus familiares.

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La Personería insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre entidades judiciales, sanitarias y forenses para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en la ciudad y afecten a familias que atraviesan momentos de duelo.