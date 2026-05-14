Risaralda se prepara ante posibles efectos del Fenómeno El Niño y refuerza planes de contingencia

Pereira

En una reciente sesión de la comisión de reducción y conocimiento del riesgo de desastres donde participaron la Gobernación de Risaralda y la Coordinación Departamental para la Gestión del Riesgo, se solicitó a los municipios activar y fortalecer sus planes de contingencia para enfrentar eventuales emergencias relacionadas con la sequía prevista para el segundo semestre del año.

Uno de los principales focos de preocupación es el abastecimiento de agua potable, especialmente en zonas rurales donde existen acueductos comunitarios y fuentes hídricas vulnerables a la reducción de caudales.

La coordinadora departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Diana Carolina Ramírez Laverde, señaló que la preparación anticipada será fundamental para disminuir impactos sobre las comunidades.

Según explicó, las administraciones municipales deberán revisar el estado de los sistemas de abastecimiento, promover campañas de ahorro de agua y fortalecer las estrategias de respuesta ante posibles escenarios de desabastecimiento.

“Desde la Gobernación de Risaralda hacemos un llamado a todos los municipios para que activen sus estrategias de prevención y respuesta frente al Fenómeno de El Niño. La planificación anticipada es fundamental para reducir impactos y proteger a nuestras comunidades”, afirmó Ramírez Laverde.

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¿Preocupa el Parque Nacional Los Nevados?

Las autoridades también manifestaron especial preocupación por el impacto que un eventual periodo de sequía podría generar en el Parque Nacional Natural Los Nevados, considerado uno de los ecosistemas estratégicos para la seguridad hídrica de Risaralda y gran parte del Eje Cafetero.

Durante la reunión se advirtió sobre el riesgo de que vuelvan a registrarse incendios forestales en sectores cercanos a la Laguna del Otún, como ocurrió en temporadas secas anteriores, situación que podría afectar gravemente las fuentes hídricas y los ecosistemas de alta montaña.

Además del impacto sobre el recurso hídrico, la Gobernación alertó por posibles afectaciones en cultivos estratégicos como café, plátano, aguacate, caña panelera y hortalizas, principalmente en sectores rurales con déficit de agua.

¿Qué medidas se deben adoptar?

Entre las medidas recomendadas a los municipios se encuentran el monitoreo constante de zonas de riesgo, actualización de planes locales de gestión del riesgo, campañas pedagógicas sobre uso racional del agua, coordinación con organismos de socorro y seguimiento a sectores agrícolas vulnerables.

También se pidió preparar protocolos especiales para instituciones educativas frente a posibles olas de calor o restricciones en el suministro de agua.

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Desde la administración departamental reiteraron que continuarán brindando acompañamiento técnico a los municipios para fortalecer las acciones de prevención, preparación y respuesta frente a las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño.