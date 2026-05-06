Robo en joyería de Pereira: delincuentes ingresaron por el techo y hurtaron millonarias piezas

Pereira

Un hurto de alto impacto se registró en las últimas horas, donde delincuentes ingresaron a una joyería y sustrajeron piezas avaluadas en aproximadamente $100 millones, según el balance entregado por las autoridades.

El hecho se conoció cuando el propietario del establecimiento comercial, ubicado en la carrera octava con calle 20, llegó y encontró señales de ingreso irregular y faltantes en la mercancía.

De acuerdo con la inspección inicial, los responsables habrían accedido al local por la parte superior del inmueble, aprovechando que tanto el establecimiento contiguo como el piso superior se encontraban desocupados, lo que habría facilitado su movilidad sin ser detectados.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Óscar Ochoa, explicó que se trata de una modalidad que sugiere un reconocimiento previo del lugar. Según indicó, una vez dentro, los delincuentes intentaron abrir la caja fuerte utilizando un soplete, pero no lograron su objetivo.

“La Policía, a través de sus actividades de Policía Judicial, avanzan en las investigaciones correspondientes con el fin de identificar los responsables y lograr la captura de estas personas. Siempre recordaremos reforzar la seguridad en los establecimientos abiertos al público, verificar cadenas, verificar cerraduras y algún otro tipo de esquemas de seguridad”, afirmó el alto oficial.

Un dato

En ese dispositivo, al parecer, se almacenaban cerca de $700 millones, por lo que, al no poder acceder a él, optaron por llevarse joyas que estaban en exhibición dentro del establecimiento.

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Las autoridades adelantan la investigación para esclarecer los detalles del hurto, identificar a los responsables y determinar cómo se ejecutó la acción sin levantar sospechas en una zona céntrica de la ciudad.