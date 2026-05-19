Martes 19 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Alerta por el incremento en un 30% de los homicidios en el Quindío. Durante el puente festivo se registraron tres casos, dos en Armenia y uno en Calarcá, A la fecha ya son 86 homicidios en el departamento en lo corrido del año y 50 en Armenia.

Una de las problemáticas más álgidas en materia de seguridad en el departamento tiene que ver con la criminalidad en la que este año el aumento es significativo respecto al año anterior.

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En la noche del domingo se presentó un homicidio en Calarcá donde fue asesinado con arma de fuego un adolescente que fue identificado como Maicol Estiben Ortiz Torres y que estaría involucrado en hechos de homicidio en el municipio.

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Precisamente el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez reconoció la complejidad de la situación que se vive actualmente puesto que el 90% de los homicidios están relacionados con el tráfico de estupefacientes por el control territorial.

Reconoció que se tiene un incremento del 30% en homicidios respecto al mismo periodo del año anterior y muchas de las personas que fueron víctimas de estos hechos sicariales registran varios antecedentes judiciales.

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En este puente festivo en medio de una riña con arma cortopunzante fue asesinado un habitante en condición de calle en el sector del parque El Bosque de la ciudad, fue identificado como Yoelder Carmona Reinoso que registraba antecedentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Asimismo, en inmediaciones del barrio Los Álamos fue asesinado con arma de fuego un habitante de calle identificado como Ángel José Grajales Guevara de 40 años que registraba antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

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Sobre el panorama, el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que se presentan los enfrentamientos entre bandas delincuenciales dedicadas al tráfico por lo que derivan en muchos de homicidios

Recordó que están reforzando el plan despertar y desarme en conjunto con las diferentes dependencias de la alcaldía, gobernación, Policía y Ejército para hacerle frente a la situación de criminalidad.

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Golpe contra el bloque occidental de las FARC en el Quindío, las autoridades incautaron 370 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un tractocamión desde el Cauca con destino a Cundinamarca

En la vía La Paila – Armenia en el sector de La Herradura en zona rural del municipio de La Tebaida se desarrolló el procedimiento policial donde uniformados interceptaron un tractocamión en el que hallaron los kilos de clorhidrato de cocaína que era transportada mediante la modalidad de caleta.

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El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento indicó que el contundente golpe contra el tráfico de estupefacientes y la captura de una persona fue gracias a las labores de inteligencia y la pericia de los uniformados

Explicó que los paquetes incautados presentaban marquillas con el número 777 que son características propias de estructuras dedicadas a la comercialización de este alcaloide. Sostuvo que de acuerdo con las investigaciones preliminares el cargamento cubría la ruta desde el municipio de Caloto en el Cauca hasta el complejo logístico de Siberia ubicado en Cota Cundinamarca.

Resaltó que con este resultado afectan las finanzas criminales del bloque occidental Jacobo Arenas de las FARC y las estructuras que tienen incidencia en el norte del Cauca y sur del Valle. Informó que con la incautación se evita la comercialización de 935 mil dosis con un valor superior a los mil millones de pesos.

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En el marco de la protección al medio ambiente y el trabajo permanente frente a delitos ambientales, la Policía a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, capturaron a 3 personas por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica en zona rural del municipio de Filandia.

El procedimiento se llevó a cabo en el predio conocido como “La Sonora”, ubicado en la vereda La Lotería, sector de la reserva de la quebrada Damas, al noroccidente del municipio, allí se realizaba movimientos de tierra sin los permisos correspondientes afectando directamente un predio protegido por la nación como reserva natural para la biodiversidad y afluentes hídricos de la región.

De acuerdo con lo anterior, fueron inmovilizadas de manera preventiva 1 excavadora tipo oruga y 1 bulldozer utilizados para esta actividad ilícita; los capturados junto a los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

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Una adulta mayor muerta y tres personas heridas en accidentes de tránsito en el Quindío tras ser arrolladas por vehículos en casos aislados, además de un incidente que terminó con la vida de un hombre arrollado por una tractomula

Uno de los casos que más ha generado indignación quedó registrado en cámaras de seguridad y se presentó en inmediaciones del parque principal del municipio de Montenegro donde una adulta identificada como Amparo Valencia de 65 años de edad que se movilizaba como peatón sobre la zona, fue arrollada por un motociclista que iba sin casco y que al verla en el piso huyó sin prestarle ayuda alguna.

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El reporte lo entregó el secretario de Gobierno del municipio, Mauricio Cárdenas informó que la adulta fue trasladada al hospital Roberto Quintero Villa de la localidad donde falleció minutos después por la gravedad de las lesiones que sufrió tras ser arrollada por la motocicleta.

Manifestó que desde la alcaldía municipal rechazan este tipo de situaciones y considera es un hecho que pudo haberse evitado puesto que se han venido normalizando conductas contrarias a la seguridad.

Sobre el presunto implicado en el hecho, el funcionario destacó que identificaron a una persona que incluso fue individualizada y que está inmersa en el proceso correspondiente.

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El otro caso se presentó en el turístico Valle de Cocora en el municipio de Salento donde el conductor de un vehículo particular perdió el control y arrolló a tres personas que iban caminando por el importante corredor.

A través de un comunicado la alcaldía informó que frente a la emergencia vial se activaron los protocolos correspondientes para la atención adecuada. Destacaron que entre las personas involucradas se encontraban dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, dos resultaron con heridas de consideración y una persona fue trasladada a un centro asistencial de mayor complejidad en Armenia para recibir atención especializada.

En efecto Cristhian David Martínez Giraldo, enlace de Comunicación de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío manifestó que la ambulancia se desplazó hacia el sitio para brindar el apoyo a las personas lesionadas donde uno de los pacientes resultó afectado en la cadera y quien requería una atención especializada fue una persona que trasladaron hacia el hospital San Juan de Dios de la ciudad.

En el lugar de los hechos se encontraba un menor de edad que por fortuna resultó ileso y las autoridades competentes adelantan las verificaciones sobre lo ocurrido.

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Como Cristian David Jurado Villada, de 28 años fue identificado el joven que murió aplastado por un tractocamión en hechos que se presentaron en la madrugada del domingo 17 de mayo en la vía La Uribe – Calarcá, las autoridades investigan si la victima se quedó dormido debajo del vehículo o estaba realizando alguna labor mecánica cuando ocurrió el hecho

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La Superintendencia de Industria y Comercio en respuesta a un fallo de tutela que interpuso Comfenalco, Quindío publicó un comunicado donde aclara que las resoluciones expedidas por sobrecostos en venta de medicamentos no están en firme y se debe cumplir el debido proceso.

En el comunicado indican que “La superintendencia de industria y comercio aclara la comunicación inicialmente emitida en relación con las resoluciones del 2026. Dichos actos administrativos corresponden a decisiones de primera instancia proferidas por la dirección de investigaciones para el control y verificación de reglamentos técnicos y metodología legal dentro de actuaciones administrativas sancionatorias relacionadas con el régimen de control de precios de medicamentos.

Y agrega “Las decisiones fueron proferidas en el marco de investigaciones adelantadas frente a operaciones de comercialización de medicamentos en canales institucionales respecto de las cuales la entidad evidenció presuntos sobrecostos frente a los valores máximos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

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En consecuencia, se precisa que las decisiones anteriormente mencionadas no se encuentran en firme, toda vez que frente a ellas fueron interpuestas oportunamente los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales actualmente se encuentran en trámite de resolución por parte de la entidad, aclara el documento.

Cabe recordar que este comunicado obedece a un fallo de una acción de tutela que interpuso Comfenalco Quindío y donde un juez de Bogotá le dio a la SIC 48 hora para expedir este comunicado.

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La directora nacional de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas informó que han logrado identificar 700 cuerpos y han encontrado con vida a 510 personas en contextos de reclutamiento forzado

En su visita al Quindío la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Janeth Forero advirtió que Colombia es uno de los países del mundo con mayor índice de desaparición de personas en el marco del conflicto armado.

Resaltó que actualmente la cifra es de 136.010 desaparecidos, sin embargo, fue clara en que, gracias al trabajo de la entidad con la comunidad, organizaciones sociales y la institucionalidad han logrado recuperar 5.000 cuerpos llegando a identificar a 700 de ellos que han sido entregados dignamente a sus familias.

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Enfatizó que tienen un trabajo muy robusto en la búsqueda de vivos puesto que han encontrado 510 personas que eran dadas por desaparecidas con vida y que están asociadas a reclutamiento forzado o que fueron amenazadas también perseguidas por lo que para preservar su vida y la de sus seres queridos se vieron obligados a desaparecer.

Además, se refirió a las zonas con mayor presencia de desaparecidos, aunque aclaró que ningún territorio es ajeno a la problemática, sin embargo, dijo que Antioquia es uno de los departamentos más afectados como el Meta y Valle del Cauca.

Sobre el Quindío, la directora general manifestó que cuentan con un registro de 663 personas dadas por desaparecidas y han logrado recuperar 17 cuerpos de distintos cementerios o lugares a campo abierto que coinciden con el universo de búsqueda. Destacó que hasta el momento no se ha encontrado ninguna persona con vida, pero que trabajan arduamente en pro de ello.

Asimismo, mencionó que dos personas han sido restituidas dignamente a las familias con la entrega de sus cuerpos por eso determinaron establecer una unidad satelital de la entidad en el departamento con el fin de tener una presencia directa en el territorio para que todas las familias buscadoras tengan la posibilidad de reportar la desaparición de su ser querido.

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Afirmó que han contado con el apoyo de la iglesia católica del departamento que se ha comprometido con el proceso puesto que se llevan a cabo las conversaciones para el acceso a toda la información que reposa en los cementerios, libros de inhumación y registro que son clave para la búsqueda.

Invitó a todas las personas que tengan un familiar o persona cercana desaparecida o dispongan de información útil para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas a comunicarse con la Satelital Quindío 316-830-4694.

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La Registraduría en el Quindío entregó un balance positivo sobre el simulacro de Preconteo para las elecciones presidenciales

El departamento se sumó a la jornada nacional para fortalecer la logística y coordinación de las elecciones presidenciales 2026.

En la jornada se contó con el acompañamiento de la Procuraduría y auditores de firmas internacionales, para reafirmar el compromiso institucional con un proceso electoral seguro, eficiente y con garantías para los ciudadanos.

el registrador delegado en el departamento Carlos Eduardo Gallego indicó el propósito del ejercicio era determinar cuáles son las falencias, las dificultades, pero así mismo las fortalezas de la arquitectura informática, así como del potencial humano que se tiene para la cita democrática del próximo 31 de mayo.

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Las autoridades en el Quindío sostienen que no se registran alertas y que están dadas las garantías en seguridad para las elecciones presidenciales

Recordemos que las elecciones presidenciales en primera vuelta serán el próximo domingo 31 de mayo por lo que se ultiman detalles para garantizar la logística y seguridad en el departamento.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez indicó que actualmente el panorama es de tranquilidad respecto a otras regiones del país donde es evidente la alteración del orden público.

Enfatizó que de acuerdo con los informes de inteligencia se logra determinar que no hay novedades ni amenazas que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada democrática por lo que el parte es de tranquilidad.

A pesar de lo anterior, fue claro en que están atentos a cualquier situación que pueda presentarse reforzando las medidas de seguridad para brindar las garantías a los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto.

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La iniciativa público privada IP Conexión Centro no será elegida para administrar las vías en el Eje Cafetero, así lo afirmó el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, en la mesa de trabajo desarrollada en medio de las manifestaciones en contra de la concesión vial Autopistas del Café y los peajes ubicados sobre el corredor vial.

“La orientación de la Presidencia de la República que me la transmiten a mí, es que no va, este primer punto, no va”.

Como una buena noticia para la región describe Carolina Giraldo, representante a la cámara por Risaralda, quien aclara que se debe especificar el futuro de la carretera. “Esa iniciativa privada significaba siete peajes más por 30 años sin dejar obras al Eje Cafetero pagando nosotros una obra nacional Calarcá - La Paila, era absolutamente injusto, pero será importante plantear que viene para el futuro”.

La manifestación continuó durante el puente festivo y hoy martes 19 de mayo, la mesa de trabajo seguirá con los representantes del Viceministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, la ANI y líderes de la comunidad para definir cuáles peajes se levantan.

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En el Quindío refuerzan campañas educativas y los equipos interdisciplinarios por el tiempo seco que se espera inicie este mes

Frente al pronóstico del Ideam de que inicie el Fenómeno de El Niño durante este mes de mayo, el secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez se refirió a la situación de la que dijo están preparados para atender cualquier eventualidad que pueda registrarse.

Fue claro que el Quindío se viene preparando en diferentes aspectos entre esos que cuentan con un equipo de geólogos, topógrafos para estar al tanto de emergencias que puedan derivarse y complementado están reforzando las campañas educativas en los diferentes municipios.

Señaló que, a pesar de la advertencia del cambio inminente de clima, también actualmente se registran lluvias por lo que el monitoreo es constante respecto a los ríos para mitigar el riesgo de las crecientes súbitas.

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Vale anotar que durante el fin de semana se registró un vendaval en el municipio de Filandia que generó la caída de un árbol y de carpas, las emergencias fueron atendidas oportunamente por los organismos de socorro.

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Las autoridades en Armenia advierten sobre la falta de atención oportuna de las ambulancias en casos de emergencias

Y es que no es la primera vez que se expone la situación de las ambulancias que no acuden oportunamente a las emergencias, pero contrario ocurre con los accidentes de tránsito en la que incluso dos o tres pueden llegar al sitio de atención.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez evidenció que un caso de urgencia se registró al sur y la persona tuvo que ser trasladada por la patrulla de la Policía a un centro asistencial donde días después falleció debido a que cuando solicitaron una ambulancia a través del centro regulador de urgencias y emergencias, CRUE no había ninguna disponible.

Enfatizó que se establecen los contactos teniendo en cuenta que el CRUE es liderado por la Gobernación departamental, sin embargo, desde la alcaldía municipal toman las medidas correspondientes.

Afirmó que es clave fortalecer la institucionalidad como es el tema de las ambulancias de Red Salud Armenia como primer respondiente y luego se convoca si es necesario a particulares.

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Con el propósito de garantizar un servicio de acueducto más eficiente, continuo y seguro para la comunidad, avanza el proyecto del nuevo tanque de almacenamiento de agua, una infraestructura estratégica que permitirá fortalecer la capacidad operativa del sistema hidráulico del municipio de Armenia.

Desde el punto de vista técnico, este equipamiento tendrá como función principal el almacenamiento y regulación del agua potable, permitiendo equilibrar las variaciones entre la producción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y la demanda de los usuarios. Asimismo, optimizará las condiciones de presión en la red de distribución y garantizará la continuidad del servicio ante mantenimientos, contingencias o eventuales fallas operativas.

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En un importante acuerdo estratégico entre NUEVA EPS y cuatro de los gestores farmacéuticos más grandes del país: CAFAM, DISFARMA, COLSUBSIDIO y OFFIMEDICAS, se logró avanzar en la garantía y normalización de pagos a estos operadores, permitiendo el compromiso de retomar y restablecer hasta en un 97 % la entrega de medicamentos para más de 5 millones de afiliados.

Dentro de los compromisos alcanzados se establecieron beneficios financieros que permitirán reinvertir recursos en otros gestores farmacéuticos, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta y continuar avanzando en la normalización de la entrega de medicamentos para los más de 11 millones de afiliados de la EPS.

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Prosperidad Social amplió hasta el próximo 20 de mayo el plazo para la entrega de recursos del segundo ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Este segundo ciclo cuenta con una inversión total de 322.013 millones de pesos. A la fecha, registra un avance del 70 % de la meta establecida. La entrega del total de las transferencias beneficiará a 774.837 hogares en todo el país.

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Los estudiantes de la institución educativa Cámara Junior de Armenia avanzan en su preparación para las Pruebas Saber 2026, mediante simulacros digitales que integran tabletas, pantallas interactivas y redes locales en las aulas de clase, como parte de una estrategia académica que busca fortalecer el rendimiento estudiantil desde tercero de primaria hasta grado 11.

La iniciativa, que se desarrolla con apoyo de herramientas tecnológicas instaladas en la institución, permite que los alumnos se familiaricen con el formato de las evaluaciones, accedan a contenidos en línea y obtengan resultados inmediatos para identificar fortalezas y aspectos por mejorar en cada asignatura.

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La secretaria de Infraestructura, Claudia Milena Arenas Agudelo, indicó que uno de los proyectos más representativos es el intercambiador vial de la carrera 19, considerado una de las obras de movilidad más importantes de la capital quindiana en las últimas décadas, con una inversión superior a los $45.000 millones.

A esto se suma la rehabilitación de 12,2 kilómetros de malla vial —12K— en puntos críticos de las comunas 2, 3, 5, 9 y 10, intervención que alcanza una inversión superior a los $19.600 millones y que, al cierre de la vigencia 2025, registraba un avance cercano al 60%. Hoy avanza al 83.58%

En la rendición de cuentas, se resaltaron las obras orientadas al mejoramiento de la conectividad y el espacio público. Entre ellas, expuso la titular de infraestructura, el empalme de la avenida Centenario, con una inversión superior a los $1.600 millones, así como la intervención de 153 sectores mediante la cuadrilla de reparcheo, recuperando más de 8.000 metros cuadrados de vías urbanas.

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Uno de los puntos que el mandatario exaltó durante la rendición de cuentas fue el modelo financiero y contractual que se está aplicando en la ejecución de obras públicas. Según explicó, la Administración Municipal eliminó los anticipos a contratistas como mecanismo de protección de los recursos públicos. “Aquí no existen anticipos. A los contratistas se les paga en la medida en que ejecutan y presentan avances reales de obra. Eso garantiza que los recursos no se pierdan y que las obras sí se terminen”, sostuvo.

Desde la Administración Municipal se indicó que el presupuesto proyectado para infraestructura durante el cuatrienio supera los $348.000 millones, y al 31 de diciembre de 2025 está comprometido el 64%, recursos orientados a obras de movilidad, conectividad, recuperación urbana y mejoramiento del espacio público, bajo una visión de ciudad competitiva, moderna y con mayor calidad de vida para los armenios.

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Frente a las preocupaciones ciudadanas por las intervenciones simultáneas en distintos puntos de la ciudad, el alcalde James Padilla García reconoció las incomodidades temporales e indicó “Mucha gente dice que Armenia está revolcada, y sí, gracias a Dios está revolcada, porque para arreglar hay que desarreglar. Lo importante es cómo va a quedar la ciudad. Armenia necesitaba recuperar tiempo perdido y hoy estamos viendo obras que durante décadas fueron aplazadas”, expresó.

En consecuencia, hizo un llamado a la ciudadanía. “Sea la oportunidad para decirle a la gente que tenga un poquito de paciencia, para arreglar hay que desarreglar, pero lo más importante es cómo va a quedar nuestra Armenia, una ciudad bonita, una ciudad donde la gente aún le gusta venir… Después de estas obras va a quedar mucho más bonita para que la gente siga enamorada de Armenia”, declaró el ejecutivo municipal.

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Hoy después de 3 años y con la presencia del director nacional de la unidad de Riesgo Carlos Carrillo será puesto en funcionamiento el puente militar vehicular La Sonadora, ubicado en el municipio de Calarcá instalado tras la emergencia registrada en la vereda La Rochela.

Durante la jornada se entregarán detalles sobre esta importante intervención desarrollada de manera articulada entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ejército Nacional, el Gobierno del Quindío y la Alcaldía de Calarcá, una obra que permitirá restablecer la movilidad y mejorar las condiciones de conectividad para las comunidades de la zona.

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La Alcaldía de Calarcá realizó acto de acción de gracias y ceremonia de condecoraciones con motivo de los 42 años del corregimiento de La Virginia, evento que reunió a autoridades locales y líderes comunitarios con el fin de exaltar la historia, el trabajo colectivo y el sentido de pertenencia que durante más de cuatro décadas han impulsado el crecimiento y la integración de La Virginia.

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La quebrada Las Marías, un cuerpo de agua crucial que recorre 490 metros en el límite oriental del Jardín Botánico del Quindío (JBQ), enfrenta hoy los desafíos del crecimiento urbano. Las aguas que fluyen por esta quebrada reciben cargas contaminantes de urbanizaciones cercanas como Llanitos y Villa Tatiana, transportando residuos domésticos que pueden alterar el equilibrio biológico y ecológico de la zona.

Vanessa Zuleta Castro, estudiante del programa de Química de la Universidad del Quindío, desarrolló un estudio para caracterizar la calidad de estas aguas y evaluar cómo algunos materiales de la tierra pueden ayudar a su recuperación.

El proyecto se centró en un método que es antiguo y al mismo tiempo innovador: el uso de arcilla de origen natural. Esta fue sometida a procesos de calentamiento a tres temperaturas para potenciar su capacidad de limpieza, la cual actúa como un imán de contaminantes a través de un proceso llamado adsorción, que atrapa sustancias nocivas en la superficie.

Uno de los resultados más importantes fue que, al calcinar la arcilla a temperaturas superiores a los 300 °C, su estructura se vuelve más eficiente para interactuar con los residuos orgánicos presentes en el agua.

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Turismo aéreo y helicópteros ambulancia fortalecen la oferta del Quindío con el lanzamiento de “Aurum Sky Coffee Experiences by Good Fly”, una nueva apuesta de turismo aéreo de lujo que busca posicionar al departamento en mercados nacionales e internacionales de alto valor, integrando experiencias aéreas, gastronomía, hotelería y Paisaje Cultural Cafetero.

La secretaria de Salud Departamental, Luisa Fernanda Arcila, resaltó la importancia de incorporar helicópteros ambulancia al territorio para fortalecer el sistema de emergencias médicas. “La idea es optimizar el tiempo en la atención y disminuir las barreras en el acceso a la salud. Estos helicópteros están completamente dotados con equipos de alta tecnología que permiten brindar atención antes de llegar a una institución de alta complejidad”, explicó.

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En deportes, Una vez más el Deportes Quindío fracasó en el Torneo Dimayor de la B, al perder el último partido del cuadrangular 1 a 0 con Envigado y no clasificar a la final del primer semestre del campeonato, una decepción más para el hincha del equipo milagroso.