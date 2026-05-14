Jueves 14 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Un doctor del Quindío entre los científicos más citados e influyentes del mundo quedó en de quinto lugar de la prestigiosa lista Stanford-Elsevier

Jorge Enrique Gómez Marín el docente, científico y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Quindío reconocido como uno de los científicos más influyentes del mundo. Así lo demuestra la lista internacional Stanford-Elsevier versión 2025, que reconoce al 2 % de científicos con mayor impacto en el mundo, según indicadores de producción científica y citación académica.

En esta clasificación, el docente, científico y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Quindío ocupa el quinto lugar en el área de medicina en Colombia.

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Jorge Enrique Gómez señaló “muy honrado y creo que es significativo para todo el trabajo que se está realizando desde la Universidad del Quindío con un profundo sentido de pertenencia al territorio y sobre todo que esto nos ha permitido aportar nuevo conocimiento que en la actualidad está beneficiando a muchas otras comunidades, territorios en todo este tema que ha sido el nuestro, que son las enfermedades parasitarias.

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Esto nos ha permitido poner en evidencia enfermedades que no teníamos conocimiento y recientemente pues hemos estado trabajando en la causa de diarreas acá en el Quindío, que ha generado una información que ha permitido descubrir situaciones que no teníamos ninguna información y es un aporte que se hace desde la Universidad del Quindío para la mejor salud de los niños.

En esta lista han estado profesores de mucha trayectoria como Manuel Elkin Patarroyo y Nubia Muñoz, entre otros.

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La distinción responde a una medición internacional basada en indicadores de ciencia como el número de publicaciones científicas, citaciones, impacto académico y trayectoria investigativa, que evalúa a más de ocho millones de investigadores activos en el mundo, de los cuales solo cerca de 200.000 ingresan cada año al listado.

El reconocimiento destaca los aportes del doctor Jorge Enrique a las ciencias de la salud, tras una trayectoria dedicada al desarrollo de investigaciones sobre enfermedades tropicales, epidemiología, enfermedades parasitarias, toxoplasmosis y patologías transmitidas por agua y alimentos.

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Doctor Gómez: específicamente los trabajos que estamos desarrollando en los últimos años nos han permitido identificar que contrario a lo que se creía sobre la causa de diarreas, no solamente para el Quindío, sino para en el en el país está relacionado con enfermedades parasitarias transmitidos a través del agua y de alimentos.

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Y también algo que recientemente pudimos evidenciar es la presencia de brotes de amibiasis en zonas específicas de barrios en Armenia y que hasta ahora no se habían podido evidenciar. Todo esto gracias a nuevas herramientas.

Doctor Gómez: Aquí hay que decir que son las nuevas herramientas incluida la inteligencia artificial que nos permite a hacer análisis muy precisos y de con datos complejo y nos han permitido encontrar, por ejemplo, lo que se llaman brotes o zonas calientes de transmisión y los factores relacionados a esas transmisiones que incluyen tanto factores ambientales como factores sociales muy importantes”

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No paran los casos de inseguridad en Armenia, en la madrugada del domingo 10 de mayo, un delincuente con machete ingreso al almacén Decoratex ubicado en la Avenida centenario #2-113 entre Farmatodo y Oncólogos de accidente.

En el video de cámaras de seguridad se observa como el ladrón tiene el tiempo para llevarse varios elementos del negocio y salir como si nada.

El gerente del almacén denuncia que no es la primera vez que los delincuentes ingresan a hurtar el establecimiento, ya que es la cuarta vez que roban en el lugar, lo insólito es que el comando de la policía está a una cuadra y por eso solicita intervención de la autoridad judicial, porque los tienen azotados no solo a este almacén sino a varios comerciantes del sector.

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La Policía de Montería capturó en Armenia, Quindío, a alias ‘Teylor’ y ‘James’ buscados por hurto calificado. Integraban una red que drogaba víctimas en bares de Córdoba, Valle y Risaralda para despojarlas de sus pertenencias

El operativo realizado por la Policía Metropolitana de Montería en el barrio Centro de la ciudad de Armenia. Quindío, mediante labores de campo e inteligencia, lograron la ubicación y captura por orden judicial de alias ‘Teylor’, de 44 años de edad y a alias ‘James’ de 40, quienes eran requeridos por el delito de hurto calificado por hechos cometidos en la capital de Córdoba.

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El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, los capturados serían integrante de una red criminal con injerencia en los departamentos de Córdoba, Valle del Cauca y Risaralda, dedicada al hurto en establecimientos abiertos al público como billares, bares y discotecas.

“El modus operandi consistía en ganar la confianza de las víctimas y posteriormente suministrar sustancias tóxicas en sus bebidas, generando en ellas un estado de indefensión, lo que facilitaba el despojo de joyas, equipos móviles, dinero en efectivo y otros elementos de valor”, dijo.

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Agregó que la investigación se originó tras un caso ocurrido en 2025 en un billar del centro de Montería, donde alias ‘Teylor’, junto con otros tres cómplices, habría hurtado pertenencias a dos ciudadanos por un valor aproximado de 25 millones de pesos. Las víctimas permanecieron hospitalizadas durante dos días debido a la gravedad de su estado de salud.

Los dos capturados se encuentran vinculado en otros procesos investigativos por delitos como fabricación y porte ilegal de armas de fuego, uso de documento falso, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violencia intrafamiliar, así concierto para delinquir y hurto.

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En desarrollo de acciones contundentes contra el delito de la extorsión, la Policía Nacional a través del GAULA Quindío, capturó por orden judicial de un hombre conocido con el alias de “Joan” en el occidente del Quindío.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la manzana 1 en vía pública del barrio Planviteq de Quimbaya en cumplimiento de una orden emanada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas del municipio de Calarcá, por el delito de extorsión.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, esta persona de 22 años de edad habría exigido sumas de dinero a su víctima a cambio de no divulgar información íntima y personal, utilizando medios tecnológicos para ejercer presión psicológica constante. Es de resaltar que, esta persona ya había sido capturada en flagrancia por este delito en febrero del año 2025.

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La Red de Veedurías de Colombia, instauró una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra funcionarios y directivos de la empresa NEPSA DEL QUINDÍO

La acción judicial responde a la presunta obstrucción sistemática del derecho de traslado de operador para más de 10.834 suscriptores (aproximadamente 37.000 personas), quienes enfrentan una creciente crisis sanitaria en los municipios de Circasia y Quimbaya.

Según la denuncia, la situación habría desencadenado una de las crisis más graves en la prestación del servicio público de aseo en esta región del país, debido a presuntas fallas sistemáticas en la recolección de residuos, incumplimientos en frecuencias, horarios, parque automotor y atención al usuario, además de supuestos obstáculos administrativos para impedir que miles de ciudadanos pudieran desvincularse del operador actual pese a cumplir con los requisitos legales.

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La Red de Veedurías asegura que, de las miles de solicitudes de cambio de operador presentadas desde septiembre de 2025, solo 562 habrían sido habilitadas, dejando represadas cerca del 95 % de las solicitudes, en medio de denuncias ciudadanas que señalan sentirse “secuestrados” por el prestador actual.

Pese a que miles de usuarios han solicitado la terminación de sus contratos cumpliendo con los mismos requisitos legales y de pago, se estima que más del 95% de las solicitudes de desvinculación permanecen estancadas, de las cuales cerca de 5000 por devoluciones se hayan en mora por el envío de manera incompleta la documentación respectiva a la Superintendencia de Servicios Públicos – que tampoco ha tomado los correctivos del caso dejando a los ciudadanos en una situación que califican como un “secuestro” por parte del operador actual.

La denuncia penal vincula a gerentes y exgerentes de la entidad, entre ellos Luis Fernando Echeverri Parra, Luisa Fernanda Caro Arias y María Alejandra Taborda Montoya, junto a otros directivos de la firma. Los cargos por los que serían imputados incluyen: Fraude procesal, Prevaricato por omisión y por acción y Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Adicionalmente, la Red de Veedurías anunció la preparación de una acción de grupo en representación de miles de usuarios, con el propósito de reclamar indemnizaciones por los perjuicios económicos, ambientales y sanitarios derivados de las presuntas fallas en el servicio y de la obstrucción en el derecho a escoger libremente un nuevo operador.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, realizó un operativo de control e inspección a establecimientos comerciales ubicados en el centro de la ciudad, como parte de las acciones de recuperación y protección del espacio público.

Sin embargo, pese a los reiterados llamados y acompañamientos institucionales, algunos establecimientos continuaron ocupando andenes y vías vehiculares con elementos utilizados para exhibición de productos y extensión de sus negocios, afectando la movilidad peatonal, el flujo vehicular y la convivencia ciudadana.

Durante el operativo, más de 10 establecimientos fueron requeridos por las autoridades y, como resultado de los incumplimientos evidenciados, procedieron a la suspensión temporal de la actividad económica de dos de ellos, por presunta infracción al artículo 92, numeral 10, de la Ley 1801 de 2016, relacionado con la ocupación indebida del espacio público sin autorización.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia reiteró que el espacio público es de uso colectivo y debe garantizarse para el disfrute, tránsito y seguridad de toda la ciudadanía.

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En un trabajo conjunto entre el Ejército, la Policía Nacional y los profesionales adscritos a la administración municipal de las dependencias de Salud y Desarrollo Social del municipio de Montenegro, se llevó a cabo el “Plan Despertar” que logró la intervención inicial de 18 habitantes en condición de calle.

Durante la actividad, que se realizó en la madrugada de este miércoles 13 de mayo, no solo se logró la caracterización de algunas de estas personas que no estaban en el censo, también hubo espacio para que dos de ellos decidieran iniciar con su proceso de desintoxicación inicial.

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Hoy habrá comité de seguimiento electoral en Armenia de cara a las elecciones presidenciales

A partir de las 8 de la mañana de este jueves 14 de mayo en el auditorio de la alcaldía de la ciudad se llevará a cabo un comité de garantías electorales con el fin de brindar todas las garantías para las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.

El secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez manifestó que avanzan en los comités de seguimiento electoral apuntando al fortalecimiento a la Registraduría y las demás entidades para la cita democrática que se prevé finalizando este mes.

Recordó que cambiará el sitio de escrutinio puesto que para las pasadas elecciones legislativas el epicentro fue el coliseo de gimnasia y para las presidenciales será en el lugar que ha sido tradicional el coliseo del café.

Destacó que ya se tiene la logística dispuesta para que el evento tenga todas las garantías y habrá medidas de seguridad en la zona rural y urbana.

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En la asamblea del Quindío y con votación apretada de 6 a 5 los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ordenanza por medio del cual la gobernación del Quindío realizará un traslado presupuestal de $350 millones de pesos al año, recursos del deporte de Indeportes, para el Instituto Departamental de Tránsito, IDTQ

Los diputados que votaron a favor del acuerdo fueron, Beatriz Aristizábal, Mónica Marín, Pedro León Martínez, Francisco López, Rodrigo Castrillon y César Londoño

Mientras que los cinco diputados que votaron en contra del acuerdo fueron, Jessica Obando, Ricardo Parra, John Fredy Ceron, Hugo Aristizábal y Jorge Iván Yusti

Esto a pesar de que presidentes de las ligas deportivas, entrenadores, y deportistas de forma masiva y a una sola voz se mostraron en contra de quitarle recursos al deporte para trasladarlos al organismo de tránsito, mientras que los agentes del IDTQ defendieron el traslado y aseguran que no están en contra del deporte, pero sin son necesarios los recursos para el funcionamiento de la entidad.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) actualizó la línea telefónica y de WhatsApp de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA): 3157369883, un canal que permitirá atender de manera oportuna denuncias relacionadas con afectaciones e infracciones ambientales en todo el departamento.

La nueva línea estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el propósito de facilitar la atención inmediata de situaciones que pongan en riesgo los recursos naturales del Quindío.

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Empresas Públicas de Armenia informó que hoy jueves 14 de mayo de 2026 se llevará a cabo una suspensión parcial preventiva del servicio de acueducto en el sector hidráulico 25, debido a labores técnicas necesarias para realizar los empalmes definitivos de la nueva red de distribución de agua potable instalada en el barrio Laureles.

La interrupción del servicio está programada entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Los sectores afectados serán Aborígenes, C.CER. La Colonia, C.R. Plazoleta Andina, C.R. Portal de La Colonia, Condominio Altos del Bosque, La Suiza, Laureles, U.R. Coomeva, Urbanización Altos de la Sierra, Urbanización Los Cedros, Urbanización Murano, Octava Brigada del Ejército y el sector Cruz Roja. En total, 1.513 suscriptores tendrán afectación temporal del servicio.

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En la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas, ‘de la vigencia 2025, el alcalde de Armenia, James Padilla García, confirmó que la capital quindiana es el sexto municipio del país de mejor manejo de sus finanzas, de acuerdo con informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, enfatizó el mandatario, quien recalcó que ello se sustenta en que se ha ejecutado un “trabajo y manejo responsable de las finanzas” durante su administración.

Para Padilla García el comienzo fue “poner la casa en orden” para conocer si había déficit o superávit, además de la conciliación de las cuentas, gracias al trabajo responsable de la Secretaría de Hacienda Municipal.

Es así como la gestión presupuestal del año 2025 en el municipio de Armenia ha sido responsable, afirmó, y ello ha permitido la proyección y ejecución de obras, mientras que se garantiza un municipio fiscalmente sano.

Crecimiento de los ingresos y activos del municipio, además de una representativa cifra de recaudo de 1,06 billones de pesos y un 97,95 % de cumplimiento presupuestal a corte del 31 de diciembre de 2025, fueron algunos de los logros positivos presentados por la Alcaldía de Armenia en la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas,

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Según el informe, se registró en la vigencia 2025 un crecimiento de ingresos totales —sin tener en cuenta las transferencias nacionales—, al registrar $801.211 millones, un 32 % más que 2024, impulsado ello principalmente por recursos de capital. Además, en ingresos corrientes se aumentó 28,7 % —$304.581 millones—, lo que mostró una mejora en los ingresos ordinarios del municipio, mientras que en los tributarios se llegó a $262.706 millones, un 25 % más.

En cuanto a los resultados financieros, los activos del municipio registraron un crecimiento del 92,6 %, indicó el subsecretario de Hacienda, Nicolás Martínez Sanclemente, quien agregó que ello es debido a un reconocimiento del 100 % de la cartera de todas las rentas municipales y de los activos del sistema de alumbrado público por $46.124 millones, a lo que se sumó mayor efectivo disponible que aumentó en $32.640 millones y la ejecución de unos convenios con Empresas Públicas de Armenia, EPA, por valor de $21.800 millones.

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En Armenia advierten por llamadas con inteligencia artificial con fines de estafa

La alerta fue expuesta por empresas públicas de la ciudad que dieron a conocer la modalidad con el fin de alertar a los usuarios y evitar que caigan en fraudes.

El director comercial de la entidad, José Francined Hernández aclaró que si bien realizan llamadas telefónicas a los ciudadanos es para recordarles la existencia de un acuerdo o facilidad de pago en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, pero siempre es una persona real debidamente identificada y autorizada para dicho proceso.

Especificó que nunca llamará a los usuarios una maquina o inteligencia artificial con el objetivo de solicitar pagos o trasferencias a cuentas personales por eso el llamado a que no caigan en este tipo de situaciones. Reconoció que la alerta se genera porque en los últimos días se han presentado casos de llamadas automatizadas o hechas con IA para engañar a los usuarios.

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Las autoridades de salud en Armenia llaman la atención sobre la vacunación contra el sarampión y la influenza

El secretario de salud de la capital quindiana, César Augusto Rincón se refirió a la variabilidad climática que se vive actualmente y se genera un impacto directo a la salud por las enfermedades respiratorias.

Invitó a fortalecer las acciones del autocuidado como el lavado de manos, uso de tapabocas y en un tema avanzado consultar los primeros niveles de atención para no congestionar el segundo o tercer nivel del municipio recordando que Red Salud tiene su sede en el hospital del sur y sus ocho centros de salud.

De otro lado dio a conocer que refuerzan los planes preventivos y de vacunación teniendo en cuenta el mundial de fútbol donde se registran grandes cifras de sarampión en los países donde se desarrollará este importante evento deportivo.

En cuanto al panorama de la enfermedad dijo que es una amenaza para el territorio, pero no hay casos autóctonos el último es de hace seis años. Enfatizó que todos los centros de salud, Red Salud e IPS están habilitadas para brindar la vacuna del sarampión y la influenza.

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Se posesionó Juan David Torres del partido político La Fuerza de la Paz como nuevo concejal de Armenia en reemplazo del concejal José Ignacio Rojas que renunció a su curul para aspirar a la alcaldía de la capital del Quindío

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La competencia internacional World Robot Olympiad - WRO llegó al departamento del Quindío como un escenario para impulsar el conocimiento, la creatividad y las habilidades tecnológicas de niños y jóvenes de diferentes instituciones educativas. Durante la jornada, los participantes presentaron proyectos enfocados en programación, automatización y soluciones innovadoras aplicadas a problemáticas reales de su entorno.

Las iniciativas desarrolladas a través de las aulas STEAM han permitido fortalecer capacidades en ciencia, tecnología e innovación en distintas instituciones del territorio.

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Con la participación de estudiantes investigadores de nueve instituciones de educación superior y técnica del departamento, la Corporación Universitaria Empresarial Universidad Alexander von Humboldt es anfitriona del Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de la Red Regional de Semilleros de Investigación, RREDSI, Nodo Quindío; un evento académico que busca fortalecer la formación investigativa y promover el intercambio de conocimientos entre jóvenes del territorio.

Durante estos dos días, la sede principal de la institución abre sus puertas para recibir a 308 ponentes que presentarán proyectos en modalidades como póster, ponencia en curso y ponencia terminada. Además, el evento contará con la participación de 132 evaluadores provenientes de diferentes universidades y entidades aliadas, quienes acompañarán los procesos de socialización y fortalecimiento académico de las propuestas.En esta edición, participan instituciones como la Universidad La Gran Colombia, el SENA, la Universidad San Buenaventura, Universidad del Quindío, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Institución Universitaria EAM, Corporación Universitaria Remington, Escuela Normal Superior y otras instituciones educativas

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La gobernación del Quindío, a través de las secretarías de Salud; Turismo, Industria y Comercio; e Interior, sostuvo una reunión con representantes de Aurum Collection Travel para conocer la propuesta “Aurum Sky Coffee Experiences by Good Fly”, una iniciativa que busca posicionar al departamento en el segmento de turismo aeronáutico de lujo.

La experiencia contempla vuelos en helicóptero sobre el Paisaje Cultural Cafetero y estará enfocada inicialmente en conexiones desde y hacia Medellín y Cali.

Durante el encuentro también participó César Rojas, gerente del Edificio Primavera Life, único edificio con helipuerto en el Eje Cafetero, escenario donde se realizará el lanzamiento oficial del proyecto el próximo 16 de mayo.

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La propuesta busca integrar experiencias aéreas, hotelería, gastronomía y turismo de alto valor, fortaleciendo la competitividad del Quindío como destino atractivo para viajeros nacionales e internacionales.

Johan Anacona, representante de Aurum Collection Travel, explicó que esta apuesta también contempla aeronaves tipo ambulancia que servirán como apoyo al turismo médico y a la atención de emergencias en el departamento. “La intención es elevar el turismo de alto valor para el Quindío y generar soluciones que beneficien no solo al visitante, sino también al territorio y al sector salud”, señaló el empresario, quien además destacó el respaldo de gremios y entidades regionales para la puesta en marcha de esta iniciativa.

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En deportes, fiebre de futbol en Armenia, a las 7 y 45 de la noche en el estadio Centenario, el Deportes Quindío con escenario lleno enfrentará a Internacional de Palmira por la quinta fecha del cuadrangular A del Torneo Dimayor de la B, si el equipo milagroso gana se clasificará para la final del primer semestre del campeonato de segunda división.

Desde la comisión local de fútbol han anunciado que la apertura de puertas del estadio será desde las 4:45 p. m., prohibición del uso de pólvora, no ingreso a mujeres en estado de embarazo y de niños menores de 9 años, así como medidas para la entrada de personas con limitaciones en su movilidad, hacen parte de las disposiciones que emitió la Comisión para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol,

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Para el público se dispusieron 9.500 boletas —en la modalidad promoción de 2x1—, mientras que se informó que no se permitirá el parqueo de vehículos en la zona del estadio y sus inmediaciones, por eso recomiendan a los aficionados para que hagan uso del servicio público,

el director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, Wilson Francisco Herrera Osorio, compartió que se activará el Puesto de Mando Unificado, PMU, con el fin de garantizar la vigilancia, inspección y cumplimiento de las normativas.

Igualmente, la Policía Nacional y su Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo, efectuarán los controles de seguridad y las respectivas requisas, para evitar el ingreso al escenario deportivo de elementos que atenten contra la integridad de los asistentes.

“Entre las restricciones se determinó el uso de las vallas de dos por dos, se van a instalar filtros más fuertes al ingreso con requisas y los uniformados de la Policía no solo van a requisar, sino que usarán los Garrett —detectores de metales— para evitar que se ingresen armas al escenario deportivo. Se va a hacer un control muy efectivo frente a los temas de los humos y demás que van a utilizar las barras”, aseveró el secretario Ramírez Hincapié, como coordinador de la comisión local de fútbol.

Debido a la campaña del equipo cafetero, se estima que la asistencia al Jardín de América será de aproximadamente 20.000 espectadores, por lo que se han robustecido las medidas y los controles, con el fin de blindar el espectáculo futbolístico.

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Las medidas, Para el ingreso es obligatorio portar la respectiva boleta y el documento de identidad sin excepción. La Comisión para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol ha determinado que a los partidos que se realicen en horario nocturno solo podrán asistir menores de edad, a partir de los 9 años. Esta medida busca cuidar y salvaguardar la integridad y seguridad de los niños.

Los niños y niñas de 9 y 10 años podrán ingresar GRATIS a la tribuna oriental y occidental en compañía de un adulto responsable, el cual debe presentar su boleta de ingreso y documento en mano. Mayores de 10 años deben pagar boleta y también deben estar acompañados de un adulto responsable y con documento en mano.

Prohibido el ingreso y la quema de pólvora dentro y fuera del estadio Centenario. Prohibido el ingreso al estadio Centenario de personas en estado de embriaguez o bajo influencia de sustancias psicoactivas. Prohibido el ingreso de armas de fuego, armas blancas, sustancias psicoactivas y bebidas embriagantes.

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Prohibido el ingreso de cualquier elemento con mensajes que puedan considerarse ofensivos, racistas, xenófobos o que puedan generar una incitación al odio. Prohibido el ingreso de alimentos. Prohibido el ingreso de vuvuzelas y elementos de viento. Prohibido el ingreso de cualquier tipo de máscara. Prohibido el ingreso de sombrillas con punta y correas con chapa gruesa.

Atención: No se permite el ingreso de muletas, caminadores o cualquier otro elemento de ayuda técnica, ortopedia, rehabilitación o apoyo para la movilidad en ninguna de las tribunas habilitadas. Únicamente se permitirá el ingreso gratuito de personas con movilidad reducida en silla de ruedas, presentando su respectivo certificado de discapacidad. Su acompañante deberá contar con la boleta de ingreso correspondiente.

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Su acceso y ubicación será exclusivamente en la tribuna oriental e irá desde las 4:45 p. m., y hasta las 6:00 p. m., con el fin de garantizar la comodidad y el normal proceso de ubicación, sin generar congestión con el ingreso de los demás asistentes al escenario.

Para el ingreso a la tribuna norte, donde se ubica la barra Artillería Verde Sur, se solicitará el carné de la barra. En la tribuna norte podrán ingresar menores de edad a partir de los 14 años en compañía de un adulto responsable con documentos en mano, mientras que para las tribunas sur, oriental y occidental podrán ingresar menores de edad a partir de los 9 años en compañía de un adulto responsable.

permitirá a la barra Artillería Verde Sur el ingreso de trapos, instrumentos, banderas con tubos conduit, bufandas, tapa tribunas, 10 humos de mano en tribuna norte, 20 humos de mano en tribuna occidental, 12 tortas en abanico con dispositivo, 3 personas en pista para la instalación de los humos, 20 personas para el tapa tribunas, 6 radios y 2 megáfonos. Salida de mascota del equipo con la instrumental por la pista atlética antes del partido.

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El alcalde de Armenia con altas expectativas por el partido del Deportes Quindío frente a Inter Palmira

El alcalde de la ciudad, James Padilla dijo que están muy confiados en la ilusión de que el Deportes Quindío gane el torneo del primer semestre del año confirmando que Armenia es una plaza muy importante para el fútbol colombiano.

Dijo que los hinchas mientras evidencian el buen rendimiento del equipo deportivo generan un acompañamiento lo que permite llenar el estadio centenario por eso tan altas las expectativas para un buen resultado.

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De otro lado, la Liga de Natación del Quindío cerró una histórica participación en el Campeonato Nacional Interligas de Natación Carreras 2026, realizado entre el 6 y el 10 de mayo en Cali, Valle del Cauca. La delegación quindiana conquistó 11 medallas y logró clasificar a 10 deportistas a los Juegos Nacionales 2027, consolidando uno de los mejores resultados del departamento en esta disciplina.

Durante la competición, el Quindío participó con la delegación más numerosa de su historia en un campeonato nacional de natación, contando con 19 deportistas en las categorías juvenil A, juvenil B, junior y mayores.

Los nadadores quindianos obtuvieron 3 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce, además de superar 20 marcas tipo A y 2 marcas tipo B, resultados que le permitieron al departamento ubicarse en el décimo lugar entre las 19 ligas participantes, alcanzando un histórico total de 146 puntos en la tabla general del torneo.

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Finalmente, El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, realizará hoy jueves 14 de mayo un acto simbólico de apertura oficial del Complejo Acuático, escenario ubicado en el Parque de Recreación Popular, en el kilómetro 3 de la vía Armenia–La Tebaida.

La jornada comenzará a las 3:30 de la tarde y contará con una exhibición a cargo de la Liga de Natación del Quindío, con la que se marcará el inicio de la utilización formal de un espacio pensado para el desarrollo de disciplinas como la natación, el triatlón y el waterpolo en el departamento.