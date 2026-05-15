Viernes 15 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

20.000 Personas asistieron al estadio Centenario, pero el Deportes Quindío defraudó a ese respaldo y perdió 0 a 1 con Inter de Palmira. Foto: Adrián Trejos

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Un fallo de un juzgado de Bogotá ordenó eliminar la publicación de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre sanción a Comfenalco Quindío por presunta violación al régimen de control de precios de medicamentos de hasta un 400%

El Juzgado de Circuito Laboral 010 de la ciudad de Bogotá ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en el término de 48 horas, eliminar la publicación que señala sanción a Comfenalco Quindío por violación al régimen de control de precios de medicamentos de hasta un 400%.

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Sobre el tema, el director de la caja de compensación en el departamento José Fernando Montes explicó que una vez se dio el comunicado de la Superintendencia acudieron a interponer una acción de tutela en Bogotá en el que se solicitaba ampararse en el buen nombre y la presunción de inocencia.

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Destacó que efectivamente el Juzgado ha fallado a favor y ha ordenado a la SIC a retirar toda la publicidad en la que se refiere a dicha sanción contra Comfenalco y también a quienes replicaron como fue el caso del presidente de la República, Gustavo Petro.

Mencionó que la auditoría se llevó a cabo en el año 2023, pero la sanción no está en firme por lo que debe presumirse la inocencia por parte de Comfenalco entendiendo que no hay un fallo definitivo.

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Considera fue una ligereza de la entidad por lo que esperan que la SIC en su momento se pronuncie sobre el tema cuando se genere el fallo definitivo por lo que tienen absoluto conocimiento que al final saldrán absueltos de la sanción.

Recordemos que la caja de compensación señaló que todo se debió a un error en el sistema de codificación que asignó un código equivocado al medicamento Ferinject.

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Momentos de pánico, susto y nerviosismo se vivieron en la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío por el sismo que se sintió sobre las 7y48 de la mañana de ayer jueves 14 de mayo y cuyo epicentro fue el departamento de Chocó con una intensidad de 5,6.

En el centro de Armenia muchos ciudadanos que habitan o trabajan en edificios altos salieron a las calles por la intensidad del movimiento sísmico que para muchos de los habitantes les hace recordar la tragedia del 25 de enero de 1999 por el terremoto.

Más información Jueves 14 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Sin embargo, a pesar de reportarse sentido en todos los municipios del departamento el reporte es positivo así lo indica Jaider Hidalgo coordinador de la unidad departamental de la Gestión del Riesgo del Quindío, UDEGERD “De esta forma hicimos el barrido por todos los municipios del departamento del Quindío, los coordinadores municipales informan que al momento no hay novedades en ninguno de los municipios de nuestro departamento.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez por su parte sobre el reporte en la ciudad capital indicó “esta mañana desde la OMGER se hizo una revisión con todo el comité local de emergencia. Hasta el momento no hay reportado ningún daño ni ninguna víctima de este tema. Ahí seguimos monitoreando la situación.

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El Concejo Municipal de Armenia aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 007, por medio del cual se concedió autorización al alcalde de Armenia, James Padilla García, para la celebración de un contrato de empréstito destinado a financiar cuatro proyectos estratégicos para el desarrollo de la capital quindiana.

Uno de los proyectos incluidos es la transformación integral de la plaza Minorista, intervención que contempla una inversión cercana a los 7.995 millones de pesos y la adecuación de 8.858 metros cuadrados.

La iniciativa incluye mejoras estructurales en pabellones de carnes, verduras, granos y zonas gastronómicas; modernización de redes eléctricas e hidrosanitarias; instalación de sistemas de refrigeración y reorganización de espacios peatonales y comerciales.

Contempla la integración urbana del sector con el complejo deportivo San José y la sede de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, mediante corredores peatonales, ciclorrutas, mobiliario urbano y mejoramiento paisajístico, con el propósito de fortalecer la economía popular y recuperar uno de los principales centros de abastecimiento de Armenia.

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En el proyecto de acuerdo se contempla la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, que sería desarrollado en articulación con Empresas Públicas de Armenia, EPA ESP.

La obra tendrá una inversión superior a los 33.286 millones de pesos y permitirá fortalecer la capacidad operativa del sistema de acueducto, especialmente para los sectores del sur de la ciudad.

El tanque tendría capacidad para almacenar 11.000 metros cúbicos de agua y beneficiaría aproximadamente a 192.000 armenios, mejorando la continuidad del servicio, la autonomía operativa y la capacidad de respuesta frente a contingencias o mantenimientos del sistema.

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Adicionalmente, el proyecto incluye el componente urbanístico, al recuperar el antiguo lote del hospital del Sur —ubicado entre las carreras 18 y 19, entre calles 47 y 48— mediante zonas verdes, senderos peatonales y espacios públicos integrados al entorno del Mirador de La Secreta.

En materia de seguridad, el empréstito permitirá financiar un proyecto cercano a los 39.000 millones de pesos orientado a la modernización tecnológica de la Policía Nacional y del sistema de vigilancia y monitoreo de la ciudad.

La iniciativa posee la instalación de 420 cámaras de videovigilancia de última tecnología, 320 cámaras corporales —bodycam— para procedimientos policiales, cuatro drones tácticos con transmisión en tiempo real y la modernización del Centro de Monitoreo y de la línea de emergencias 123.

Asimismo, se proyecta la actualización del sistema de radiocomunicaciones mediante repetidoras digitales, radios especializados, consola de despacho y sistemas de respaldo energético, buscando fortalecer la capacidad de reacción institucional y mejorar la seguridad y convivencia ciudadana.

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Finalmente, la iniciativa contempla recursos para dar continuidad a la modernización del sistema semafórico de Armenia y ampliar la cobertura hacia nuevos puntos estratégicos.

La inversión asciende a más de 22.518 millones de pesos e incluye la instalación de 32 nuevas intersecciones semaforizadas, integradas a un sistema inteligente de gestión del tráfico.

La intervención incorporará tecnología de monitoreo en tiempo real, sensores vehiculares, botones peatonales, dispositivos sonoros para población con discapacidad visual y sincronización semafórica, con el propósito de mejorar la movilidad, reducir la congestión y fortalecer la seguridad vial.

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Desde la secretaría de Hacienda de Armenia entregan parte de tranquilidad sobre el empréstito de hasta 100 mil millones de pesos

Precisamente el secretario de Hacienda de la capital quindiana, Yeison Pérez dijo que se genera tranquilidad de la capacidad de endeudamiento en relación de los aspectos jurídicos donde uno de ellos es la calificación de riesgo y el otro es el índice de solvencia con el que cumplen en el marco del 60% establecido en la ley.

Se refirió a cuestionamientos que han surgido en los últimos días por el proyecto en cuanto a un déficit en el que aclaró que no se trata de un déficit fiscal y que el faltante de Tesorería que no es producto de la gestión fiscal sino de un desorden conciliatorio del año 2014.

Enfatizó que se trata de 14 mil millones de pesos de un faltante de Tesorería y 15 mil millones de pesos de unos ingresos pendientes de identificar que en un ejercicio básico los 14 mil restan y los 15 mil suman por lo que existe un valor adicional en la Tesorería que no está siendo incorporado.

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A través de un comunicado La gobernación del Quindío se refirió al Proyecto de Ordenanza No. 005 de 2026, aprobado por la Asamblea Departamental, donde indican que es una medida de carácter temporal, técnico y administrativo diseñada para fortalecer nuestras instituciones públicas, bajo los más estrictos criterios de responsabilidad social y fiscal.

Y agregan “Es imperativo dar un mensaje de tranquilidad absoluta a nuestros atletas, ligas y familias quindianas: la inversión en el deporte está plenamente garantizada.

Gracias a una gestión histórica, Indeportes Quindío cuenta hoy con fuentes de financiación robustas y crecientes, principalmente a través de la Tasa Pro-Deporte y Recreación (Ley 2023 de 2020) y otras rentas de destinación específica.

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En el documento reiteran que “Indeportes Quindío ratifica su compromiso con el fortalecimiento del deporte en el departamento, garantizando la continuidad de los procesos de formación, rendimiento y acompañamiento integral a los deportistas en el camino hacia los Juegos Nacionales 2027.

Enfatizan en el comunicado que “El fortalecimiento del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ) responde a necesidades técnicas visibles y urgentes que buscan transformar la experiencia del ciudadano y salvar vidas:

El director del IDTQ, Uriel Enoc Ortiz Díaz, es enfático ante la opinión pública: esta inversión NO contempla la implementación de sistemas de foto multas. El enfoque es netamente tecnológico para la gestión administrativa y operativa, garantizando una movilidad segura y moderna, lejos de medidas punitivas de este tipo.

La medida organiza internamente los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) de la siguiente manera, sin generar ningún impuesto nuevo para los ciudadanos: El Gobierno del Quindío reitera que esta medida prioriza la sostenibilidad de nuestras entidades descentralizadas.

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Se confirman contactos directos con aerolíneas para nuevas rutas internacionales en El Edén: alcalde

La confirmación de un conjunto de contactos directos para la próxima semana con los ejecutivos de las aerolíneas que cuentan con rutas internacionales, fue la conclusión de las gestiones que lideró en Bogotá el alcalde de Armenia, James Padilla García, ante la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Iata, con el propósito de buscar alternativas que restablezcan la conectividad aérea global de la región y su aeropuerto internacional El Edén.

El mandatario, quien congregó los esfuerzos de diferentes sectores quindianos, como la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Ccaq, informó que se avanzó en la misión de devolverle las rutas internacionales a la terminal aérea.

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Entre tanto, el presidente ejecutivo de la Ccaq indicó que se confirmaron los contactos directos con las aerolíneas, con el acompañamiento de la Iata, lo que se constituye en un objetivo preponderante para el desarrollo financiero, social y turístico de la región.

“Vamos a tener reuniones con aerolíneas que tienen rutas a Estados Unidos y con Panamá, para que regresen a El Edén. Hicimos ese acercamiento, tuvimos información y lo más importante, vamos a tener contactos directos con estas aerolíneas, y en alianza con ellas”, reiteró Estrada Reveiz.

No obstante, el dirigente gremial fue enfático al asegurar que durante las citas es imperioso que se presente una oferta de valor por parte de la región, para que se consolide el compromiso de habilitar rutas, lo cual permita que la categoría de internacional de El Edén permanezca.

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Un homicidio se presentó en las últimas horas en zona rural del municipio de Circasia en el Quindío.

Según la información de la Policía Quindío, este hecho se registró en la vereda Villarazo, donde fue hallado el señor Heints Joan Alexis Diaz Cubides de 29 años de edad sin signos vitales a causa de impactos de proyectil de arma de fuego.

Posterior a lo acontecido, la Policía Nacional en coordinación con policía judicial acordonaron el lugar e iniciaron con la recolección de elementos materiales probatorios y verificación de información que permita esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Raúl Alonso Ríos Lozano, señalado de amenazar a una funcionaria de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Quindío.

Un fiscal de la Seccional Quindío le imputó el delito de amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos. El procesado no aceptó el cargo.

De acuerdo con la investigación, el 9 de noviembre de 2024, se evidenció que Ríos Lozano, presuntamente amenazó presencial y virtualmente, a través de medios tecnológicos, a la mujer. De acuerdo con el material probatorio, las intimidaciones contra la vida de la mujer y la de su familia se extendieron hasta el pasado 9 de abril, debido a las funciones que desempeñaba en la Secretaría de Salud. La Policía Nacional hizo efectiva la captura contra este hombre en Armenia en cumplimiento de una orden judicial.

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Directivas de la Empresa Nepsa del Quindío le salieron al paso a la denuncia penal que interpuso la red de veedurías por no permitir el traslado de usuarios, aseguran que no han sido notificados y han cumplido con la normatividad

Luisa Fernanda Caro Arias, gerente suplente de la empresa Nepsa del Quindío en diálogo con Caracol Radio explicó “En atención a recientes publicaciones difundidas a través de distintos medios de comunicación y redes sociales relacionados con presuntas actuaciones judiciales promovidas contra la empresa o algunos de sus funcionarios, me permite informar a la opinión pública que a la fecha ni Nepsa del Quindío como persona jurídica ni sus funcionarios hemos recibido notificación comunicación oficial o traslado alguno por parte de autoridad judicial competente relacionado con los hechos mencionados en dichas publicaciones.

Y agrega “Respecto al proceso de desvinculaciones que la empresa viene adelantando desde el mes de septiembre del 2025, todas las actuaciones se han desarrollado conforme a la normatividad vigente, garantizando en todo momento el respeto de los derechos de los usuarios y brindando respuesta oportuna a las solicitudes presentadas dentro de los términos legales establecidos.

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Los trámites relacionados con dichas solicitudes actualmente se encuentran en sede administrativa ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, entidad competente para adelantar las actuaciones correspondientes frente a las irregularidades que se evidenciaron durante todo el proceso.

Y Reitera “la disposición permanente de la empresa y de esta gerencia para colaborar con las autoridades competentes y atender normalmente cualquier actuación que en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales sea comunicada formalmente.

De igual manera, ratificamos que todas las actuaciones adelantadas por la entidad se han desarrollado en el marco de la legalidad, el debido proceso y el respeto por el derecho de nuestros usuarios, afirmó la gerente de Nepsa del Quindío.

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Los habitantes de La Sonadora, en Calarcá, Quindío, estrenarán puente modular instalado por los Ingenieros Militares

Gracias a la gestión del Gobierno departamental del Quindío ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hoy 20 soldados del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N.º 90, entre operadores y técnicos de puentes, han avanzado en un 80 % en la instalación de un puente modular de 4 m con 398 m, que beneficiará a más de 3000 personas de la vereda El Calabazo Alto.

El sargento segundo Daniel Sánchez, suboficial de puentes de esta unidad militar, menciona que estos uniformados cuentan con capacidades diferenciales en el proceso de armado de puentes, lo que les permite ser desplegados a cualquier parte del territorio nacional. En este caso, se requirió maquinaria pesada como doble troque, cama baja, excavadora y montacargas, recursos fundamentales para cumplir la misión en un tiempo estimado de ocho días.

Por su parte, Daniel Gómez, vicepresidente de la Acción Comunal, destacó que el Ejército Nacional ha demostrado interés por la comunidad y que este es un logro obtenido gracias al trabajo articulado entre varias instituciones. Así mismo, resaltó la importancia de este sector por su capacidad productiva, social y turística.

Por otro lado, durante la ejecución de la obra, soldados del Batallón de Alta Montaña N.º 5 realizan labores de seguridad en el sector, con el fin de garantizar que la instalación del puente se efectúe sin contratiempos.

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El alcalde de Calarcá Juan Sebastián Ramos Velasco y el contralor departamental, Perches Giraldo Campuzano, protocolizaron la instalación de la auditoría financiera, de gestión y resultados que adelantará la Contraloría Departamental en la Alcaldía de Calarcá.

Durante la jornada, el mandatario municipal reiteró la disposición de la administración y de todo su gabinete para atender los requerimientos del equipo auditor, garantizando un proceso transparente y articulado en torno al control y seguimiento de los recursos públicos.

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En un 12% avanza proceso de modernización de la red semafórica de Armenia, pero no paran los actos de vandalismo que dejan a los antiguos sin funcionamiento

El proceso de modernización de los semáforos en la ciudad avanza en diferentes puntos entendiendo la importancia de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad vial.

El secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño dijo que el proceso es satisfactorio puesto que va avanzando donde en el sector de la carrera 19 entre calles 11 y 23 que es la primera fase del contrato ya está en 95% de ejecución por lo que están realizando obras civiles en el tramo de la carrera 18 en la misma zona, pero reconoció que los inconvenientes se generan con la red semafórica anterior que aún no se ha intervenido porque son vandalizados con robo de cableado.

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Explicó que debido a la problemática se ha registrado que en seis intersecciones de la ciudad no se tenga el servicio adecuado de la semaforización lo que preocupa en gran manera por el riesgo de accidentalidad. Destacó que en consejo de seguridad han dado a conocer la situación a las diferentes entidades como la Policía, Fiscalía e incluso han interpuesto las denuncias por el robo de cableado y de tarjetas, pero hasta el momento no se han generado los resultados esperados.

Invitó a la comunidad a denunciar oportunamente este tipo de hechos a través de la línea 123 para que se pueda establecer la intervención y evitar la afectación en la movilidad.

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1.000 atenciones a habitantes de calle en Armenia por plan piloto dispuesto para contrarrestar la problemática

Y es que efectivamente se cumple más de un mes de la conformación del grupo de reacción inmediata para atender la problemática de los habitantes en situación de calle en la ciudad.

La secretaria de desarrollo social, Jenny Gómez destacó que vienen trabajando en articulación con Policía, Ejército y la gobernación del departamento con el fin de establecer presencia institucional para activar las rutas de atención con servicios como alimentación, atención en salud, acompañamiento psicosocial e higiene.

Explicó que al cumplirse un mes desarrollarán un balance para conocer los pormenores de la intervención y así proyectar cómo será el trabajo durante el resto de este año.

Dio a conocer que son alrededor de 1.000 atenciones y empezarán un análisis en el tema del censo de los habitantes de calle puesto que existe percepción de aumento, sin embargo, algunos que son recicladores tienen el estigma de ser habitantes y no lo son.

Reconoció que es fundamental seguir concientizando a la comunidad sobre el no dar limosna ni dejar basuras porque es epicentro para la proliferación de los habitantes de calle.

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La gobernación del Quindío participó en la firma de la alianza ‘Gestión Territorial del Proceso Geoparque Volcán del Ruiz, en la ecorregión del Eje Cafetero’, una apuesta regional que busca consolidar uno de los proyectos de mayor proyección internacional para el territorio y avanzar hacia una futura postulación ante la UNESCO.

El acuerdo fue suscrito en el Santuario de Fauna y Flora de Pereira, Risaralda, con la participación de los gobernadores de Caldas, Henry Gutiérrez; y de Risaralda, Juan Diego Patiño; autoridades ambientales y entidades técnicas del orden nacional.

La iniciativa para establecer la primera región con esta figura en Colombia –que se convertiría en uno de los 38 existentes en el mundo-reúne a la RAP Eje Cafetero, el Servicio Geológico Colombiano, las gobernaciones de Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima, además de corporaciones autónomas regionales como la CRQ, Corpocaldas, Carder y Cortolima, junto a Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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El proceso reconoce a la ecorregión cafetera como un territorio de importancia geológica internacional, conectado además por corredores ecológicos, culturales y sociales que fortalecen su valor ambiental y turístico.

La firma del acuerdo contó con la participación de Amanda Tangarife Correa, gobernadora encargada, quien, bajo el liderazgo del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, respaldó esta apuesta regional orientada a fortalecer el posicionamiento del Quindío y del Eje Cafetero en escenarios internacionales

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El profesor e investigador Fernando Vargas Salinas, docente titular del programa de Biología de la Universidad del Quindío, es el segundo miembro del alma mater en obtener este año el reconocimiento internacional de la lista Stanford-Elsevier, la cual destaca al 2 % de los científicos con mayor impacto en el mundo, según indicadores de producción científica y citación académica.

Este reconocimiento es el resultado de más de una década de trabajo colectivo en investigación sobre anfibios y reptiles, desarrollado junto a colegas y estudiantes tesistas de pregrado de la universidad. “Este reconocimiento es algo muy bonito y prefiero recibirlo como un logro de grupo más que a nivel personal”, precisó.

Con esta segunda aparición en la lista Stanford-Elsevier, la Universidad del Quindío es destacada en materia de investigación, evidencia científica, impacto académico y aplicación del conocimiento a problemáticas relacionadas con la salud pública, la educación y la conservación ambiental.

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La gobernación del Quindío informa a la ciudadanía que hoy viernes 15 de mayo, no habrá atención al público en las dependencias de la administración departamental, con motivo de la jornada del Día de la Familia. La medida se adopta en cumplimiento de la Ley 1857 de 2017. La atención a la ciudadanía y las actividades administrativas se reanudarán con normalidad el próximo martes en los horarios habituales.

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En deportes Cerca de 2.500 nadadores quindianos se beneficiarán del nuevo Complejo Acuático

A pesar de las condiciones climáticas, se realizó ayer con éxito la apertura del nuevo Complejo Acuático de Armenia, evento que tuvo como acto central una exhibición de la Liga de Natación, y con la cual se puso al servicio de aproximadamente 2.500 nadadores de la región, un escenario de alta calidad para entrenamientos y competencias oficiales.

Wilson Francisco Herrera Osorio, director del Imdera, reiteró que el complejo no es un lugar de uso recreativo abierto al público general, sino un escenario deportivo con condiciones específicas para deportistas de alto rendimiento, clubes, escuelas y procesos formativos.

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En ese sentido, señaló que el Imdera dispondrá de personal de mantenimiento, vigilancia las 24 horas y una empresa especializada que ha venido realizando el mantenimiento de las piscinas desde el pasado 20 de abril, garantizando que el escenario esté en óptimas condiciones.

De igual forma, el instituto anunció que la asignación de horarios para los clubes, las escuelas y la liga de natación se realizará de manera organizada y articulada, especialmente con la Liga Quindiana de Natación, con la que se trabajará de manera conjunta para garantizar el uso adecuado del complejo.

Asimismo, se establecerán protocolos para el ingreso de usuarios, con verificación de condiciones físicas y conocimientos básicos de natación, además del acompañamiento de salvavidas en una primera fase a cargo de la liga, mientras que posteriormente estarán bajo responsabilidad del Imdera.

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Finalmente, aunque la hinchada respondió llenando el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío defraudó y perdió de local 0 a 1 con Inter de Palmira y no pudo clasificarse anticipadamente a la final del primer semestre del Torneo Dimayor de la B, los hinchas salieron tristes, enojados e inconformes porque una vez más asisten masivamente y el equipo los defrauda, 20.000 personas asistieron al escenario deportivo.

Ahora el equipo milagroso deberá mínimo empatar en el último partido de visitante ante Envigado en Antioquia para clasificar a la Final del campeonato de segunda división del fútbol colombiano, el día y la hora del partido aún no ha sido definido por la Dimayor.