700 cuerpos identificados y 510 personas encontradas con vida en el país: Directora UBPD

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En su visita al Quindío la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Janeth Forero advirtió que Colombia es uno de los países del mundo con mayor índice de desaparición de personas en el marco del conflicto armado.

Resaltó que actualmente la cifra es de 136.010 desaparecidos, sin embargo, fue clara en que, gracias al trabajo de la entidad con la comunidad, organizaciones sociales y la institucionalidad han logrado recuperar 5.000 cuerpos llegando a identificar a 700 de ellos que han sido entregados dignamente a sus familias.

“Colombia es uno de los países del mundo con mayor índice de desaparición de personas en contexto de conflicto. En este momento nuestro universo asciende a 136.010 desaparecidos. Imagínense, es como si una ciudad intermedia completa desapareciera de la faz de la tierra sin ningún rastro. Pero el trabajo también de la entidad a través detodos los frentes que tenemos abierto, trabajo con las comunidades, con otras organizaciones sociales, con la institucionalidad del Estado, en fin, hemos podido ya recuperar cerca de 5.000 cuerpos de los cuales hemos podido llegar a la identificación con de aproximadamente 700 que han sido restituidos dignamente a sus familias", indicó.

Enfatizó que tienen un trabajo muy robusto en la búsqueda de vivos puesto que han encontrado 510 personas que eran dadas por desaparecidas con vida y que están asociadas a reclutamiento forzado o que fueron amenazadas también perseguidas por lo que para preservar su vida y la de sus seres queridos se vieron obligados a desaparecer.

“Tenemos una un trabajo muy fortalecido en materia de búsqueda de vivos. Hemos encontrado 510 personas con vida. De hecho aquí un departamento vecino del Quindío como es Risaralda, en este momento tiene nuestro récord del encuentro de una persona desaparecida viva de más larga data. Esta persona llevaba 60 años de desaparecida. Lo que más se asocia a la desaparición y que las encontramos con vida son, por ejemplo, hechos de reclutamiento de reclutamiento forzado a niños, niñas adolescentes. También otras circunstancias asociadas a la guerra, personas que fueron amenazadas, que fueron perseguidas y que para preservar su vida, por ejemplo, tuvieron que irse muchas veces incluso del país sin que nadie supiera nada sobre su destino. Entonces, eso es la que lo que hace la entidad, tratar de reconstruir esa historia y volver a restablecer esos lazos familiares.“, mencionó.

Además, se refirió a las zonas con mayor presencia de desaparecidos, aunque aclaró que ningún territorio es ajeno a la problemática, sin embargo, dijo que Antioquia es uno de los departamentos más afectados como el Meta y Valle del Cauca.

Panorama en el Quindío

Sobre el Quindío, la directora general manifestó que cuentan con un registro de 663 personas dadas por desaparecidas y han logrado recuperar 17 cuerpos de distintos cementerios o lugares a campo abierto que coinciden con el universo de búsqueda.

Destacó que hasta el momento no se ha encontrado ninguna persona con vida, pero que trabajan arduamente en pro de ello.

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Asimismo, mencionó que dos personas han sido restituidas dignamente a las familias con la entrega de sus cuerpos por eso determinaron establecer una unidad satelital de la entidad en el departamento con el fin de tener una presencia directa en el territorio para que todas las familias buscadoras tengan la posibilidad de reportar la desaparición de su ser querido.

“Nos llevó a a determinar la necesidad de tener en el departamento una unidad satélite de la unidad de búsqueda. Si bien hasta ahora lo veníamos atendiendo de manera remota, por decirlo así, desde nuestra territorial acá de Pereira, algunos casos también se atienden desde el nivel nacional o desde inclusive otros territorios muy cercanos como, por ejemplo, el Valle, creemos ahora que es absolutamente fundamental tener una presencia aquí directa en el territorio para que sobre todo las familias buscadoras, aquellas que no han tenido la posibilidad de reportar la existencia de un ser querido desaparecido en sus hogares, lo puedan hacer de una manera más directa, haya una interlocución mucho más activa con nuestros profesionales, investigadores, personas de diálogo social que impulsarán también de una manera mucho más efectiva el proceso de búsqueda", resaltó.

Afirmó que han contado con el apoyo de la iglesia católica del departamento que se ha comprometido con el proceso puesto que se llevan a cabo las conversaciones para el acceso a toda la información que reposa en los cementerios, libros de inhumación y registro que son clave para la búsqueda.

Invitó a todas las personas que tengan un familiar o persona cercana desaparecida o dispongan de información útil para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas a comunicarse con la Satelital Quindío 316-830-4694.