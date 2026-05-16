Plan éxodo en Manizales transcurre en medio de bloqueos en las salidas hacia Antioquia y Risaralda

Caldas

A poco de cumplirse 24 horas de la manifestación en los peajes San Bernardo del Viento sobre la vía a Medellín y Tarapacá I y II en la carretera hacia Pereira y Armenia, la Seccional de Tránsito y Transporte en Caldas, indica que despliegan las áreas de prevención para dar recomendaciones a los viajeros que salen de Manizales.

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“Estas personas se manifiestan por la operación de los peajes, donde hay paso con restricción, detienen el tráfico, después dan paso con las talanqueras levantadas, pero hacemos acompañamiento al paso humanitario. En algunas oportunidades, los trancones duran 15 minutos como hasta una hora, por lo que pedimos a los viajeros tener paciencia, tomar rutas alternas o portar alimentos por el tiempo de espera”, manifiesta el Mayor David Lizarazo, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Hoy llegará una delegación de la ANI para instalar las mesas de trabajo que pedían los manifestantes con el fin de establecer los lineamientos de operación de dichos peajes.

Por otra parte, más de 950 uniformados de la Policía Nacional están desplegados en 25 municipios de Caldas dedicados a brindar labores de seguridad, prevención y control en zonas urbanas, rurales y corredores viales.

“La Policía Nacional mantiene dispuesto todo su componente humano y operativo para garantizar la tranquilidad de los habitantes y visitantes durante este puente festivo. Invitamos a la comunidad a actuar con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y reportar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia”, indica el comandante de la policía en Caldas, teniente coronel Luis Fernando Sandoval Rico.