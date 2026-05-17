Indignación en el Quindío, una adulta mayor fue arrollada por un motociclista que huyó

Armenia

El lamentable caso quedó registrado en cámaras de seguridad y se presentó en inmediaciones del parque principal del municipio de Montenegro donde una adulta identificada como Amparo Valencia de 65 años de edad que se movilizaba como peatón sobre la zona, fue arrollada por un motociclista que iba sin casco y que al verla en el piso huyó sin prestarle ayuda alguna.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno del municipio, Mauricio Cárdenas informó que la adulta fue trasladada al hospital Roberto Quintero Villa de la localidad donde falleció minutos después por la gravedad de las lesiones que sufrió tras ser arrollada por la motocicleta.

“El día de ayer, finalizando la tarde, se presentó un lamentable accidente de tránsito en la carrera sexta con calle 16 esquina, sector del parque, donde una motocicleta que arrolla o tiene contacto con una señora de 65 años, una peatón. La señora fue trasladada al hospital Roberto Quintero Villa, donde falleció“, informó.

Manifestó que desde la alcaldía municipal rechazan este tipo de situaciones y considera es un hecho que pudo haberse evitado puesto que se han venido normalizando conductas contrarias a la seguridad.

“Este hecho se repudia por parte del municipio de Montenegro. Es un hecho lamentable que pudo haberse evitado, pero lastimosamente en el municipio de Montenegro se han normalizado muchas conductas contrarias a la seguridad vial y aunado a eso por la falta de organismos de tránsito, lo que hace que en el municipio de Montenegro pues se se normalicen muchas conductas", advirtió.

Sobre el presunto implicado en el hecho, el funcionario destacó que identificaron a una persona que incluso fue individualizada y que está inmersa en el proceso correspondiente.

“Lamentamos este hecho. y damos unas condolencias a la familia. Estuvimos presente en el hospital hasta altas horas de la noche y ya hay una persona identificada, individualizada y que está inmersa", mencionó.

Invitó a los conductores a manejar con precaución respetando las normas de tránsito para evitar hechos tan lamentables en materia de movilidad.