¿Viajará este puente festivo del 16 al 18 de mayo? Ojo, autoridades entregaron recomendaciones

Este fin de semana habrá, como en otros varios del año en Colombia, un nuevo puente festivo, el 18 de mayo específicamente. Este lunes se celebra el día de la Asención de Jesús, por lo cual varios colombianos tendrán feriado para descansar.

Ahora, en estos días también es natural que cientos de miles de vehículos se movilicen por las vías de Colombia, por lo que las autoridades agrandan esfuerzos para evitar siniestros y garantizar que la jornada se desarrolle en completa normalidad.

Dentro de estos esfuerzos está la puesta en marcha del plan éxodo y el plan retorno, allí las mismas autoridades emitieron una serie de recomendaciones para que las tenga en cuenta si usted va a viajar ya sea desde Bogotá o cualquier otra parte de Colombia.

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Estas son las recomendaciones si va a viajar este puente festivo del 18 de mayo

Por ejemplo, en Bogotá, Tránsito explicó que se espera que para esta jornada haya un ingreso de 969.854 vehículos y la salida de 924.358.

En ese marco, ofrecieron algunas recomendaciones a tener en cuenta, tanto en materia de movilidad como en leyes.

La Alcaldía de Bogotá explicó que:

Se deben planear los desplazamientos con anticipación.

También se debe verificar el estado técnico de los vehículos antes de viajar.

Advirtió que no se deben exceder los límites de velocidad.

Y finalmente, que Respetar las normas de tránsito.

Esto anterior es si usted viaja en vehículo particular. Pero la alcaldía también hizo unas recomendaciones si usted viaja desde algún terminal de transporte de la ciudad.

Evite congestiones y compre los tiquetes con anticipación en canales oficiales de la Terminal de Transporte de Bogotá y de las empresas de transporte autorizadas.

Aborde siempre dentro de las instalaciones para siempre viajar legal.

Verifique condiciones de viaje para mascotas, menores de edad y carga especial.

Antes y durante el viaje no pierdas de vista a los menores de edad.

Así funcionará el pico y placa regional en Bogotá:

El pico y placa regional para este puente festivo del 16 al 18 de mayo funcionará de la siguiente manera:

Vehículos con placa par solo pueden ingresar de 12:00 del mediodía, hasta las 4:00 de la tarde.

solo pueden ingresar de Vehículos con placa impar solo pueden ingresar de 4:00 de la tarde, hasta las 8:00 de la noche.

solo pueden ingresar de Desde las 8:00 de la noche en adelante puede ingresar cualquier vehículo.

Ahora, recuerde que este pico y placa no va únicamente hasta las entradas de Bogotá, sino que se extiende un poco más adentro de la ciudad en algunos corredores viales así:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la av. Boyacá en sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la av. Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente oriente.

desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente-oriente.

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente-oriente. Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte-sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte-sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur-norte.

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Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la av. calle 170 en sentido norte-sur.

desde el río Bogotá hasta la av. calle 170 en sentido norte-sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la av. carrera 7 en sentido oriente-occidente.

desde el peaje Patios hasta la av. carrera 7 en sentido oriente-occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente-occidente.

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