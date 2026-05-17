En el Quindío sostienen que no se registran alertas para las elecciones presidenciales

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Armenia

Recordemos que las elecciones presidenciales en primera vuelta serán el próximo domingo 31 de mayo por lo que se ultiman detalles para garantizar la logística y seguridad en el departamento.

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez indicó que actualmente el panorama es de tranquilidad respecto a otras regiones del país donde es evidente la alteración del orden público.

Enfatizó que de acuerdo con los informes de inteligencia se logra determinar que no hay novedades ni amenazas que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada democrática por lo que el parte es de tranquilidad.

A pesar de lo anterior, fue claro en que están atentos a cualquier situación que pueda presentarse reforzando las medidas de seguridad para brindar las garantías a los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto.

“Hoy nosotros, según los informes de inteligencia, les podemos decir que está todo tranquilo, que no hay ningún inconveniente. Sin embargo, que estamos atentos a cualquier novedad. Tenemos todo el dispositivo de seguridad tanto Policía, como Ejército, Fiscalía. Todos estamos atentos a cualquier novedad", mencionó.

Registraduría con el simulacro de preconteo

El departamento se sumó a la jornada nacional para fortalecer la logística y coordinación de las elecciones presidenciales 2026.

En la jornada se contó con el acompañamiento de la Procuraduría y auditores de firmas internacionales, para reafirmar el compromiso institucional con un proceso electoral seguro, eficiente y con garantías para los ciudadanos.

Precisamente el registrador delegado en el departamento Carlos Eduardo Gallego indicó el propósito del ejercicio era determinar cuáles son las falencias, las dificultades, pero así mismo las fortalezas de la arquitectura informática, así como del potencial humano que se tiene para la cita democrática del próximo 31 de mayo.

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Frente a la culminación de la actividad, sostuvo que el balance es positivo respecto a que constituye una garantía de lo que será el proceso electoral en el departamento.

“El propósito de este ejercicio es determinar cuáles son las falencias, las dificultades, pero así mismo las fortalezas de la arquitectura informática, así como del potencial humano que se tiene para este ejercicio. El balance que tenemos que hacer para el departamento del Quindío no solo es positivo, sino que además constituye una garantía para el próximo proceso que tiene lugar el 31 de mayo", puntualizó.