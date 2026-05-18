Tres personas heridas tras ser arrolladas por un vehículo en el Valle de Cocora, Quindío

Armenia

Un nuevo caso de siniestralidad vial se registró en las vías del departamento esta vez en el turístico Valle de Cocora en el municipio de Salento donde el conductor de un vehículo particular perdió el control y arrolló a tres personas que iban caminando por el importante corredor.

A través de un comunicado la alcaldía informó que frente a la emergencia vial se activaron los protocolos correspondientes para la atención adecuada.

Destacaron que entre las personas involucradas se encontraban dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, dos resultaron con heridas de consideración y una persona fue trasladada a un centro asistencial de mayor complejidad en Armenia para recibir atención especializada.

En efecto Cristhian David Martínez Giraldo, enlace de Comunicación de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío manifestó que frente a la contingencia acudieron de manera inmediata al lugar para establecer la respectiva atención.

“Tres personas resultaron arrolladas cuando llegan allí, es en la es la escena que ellos se encuentran y obviamente se inicia todo el triage y por ende también la revisión de los pacientes que que requerían allí en ese momento la debida atención por parte de de nuestro personal y las diferentes autoridades y cuerpos de socorro que estaban apoyando también allí en el momento", afirmó.

Mencionó que la ambulancia se desplazó hacia el sitio para brindar el apoyo a las personas lesionadas donde uno de los pacientes resultó afectado en la cadera y quien requería una atención especializada fue una persona que trasladaron hacia el hospital San Juan de Dios de la ciudad al parecer por trauma craneoencefálico.

“Uno de estos pacientes fue atendido por nuestro equipo, el cual presentó lesiones en la cadera y fue trasladado al hospital local para recibir atención especializada. Según información de las autoridades allí, los otros dos pacientes fueron trasladados hacia Salento y al hospital San Juan de Dios de de aquí de la ciudad Armenia Quindío, donde pues indican de que había una posible allí un trauma que era un cráneo encefálico y por eso debió ser trasladado a la ciudad de Armenia", indicó.

Resaltó que desde la unidad municipal cuentan con un puesto de primera atención donde están capacitados ante cualquier contingencia que pueda presentarse por eso lo clave para generar la intervención adecuada.

En el lugar de los hechos se encontraba un menor de edad que por fortuna resultó ileso y las autoridades competentes adelantan las verificaciones sobre lo ocurrido.