¿Cuál es la deuda externa de Colombia hoy? Estos son los 5 países más endeudados de Latinoamérica

La deuda externa de Colombia sigue siendo un tema clave para entender la estabilidad económica del país. De acuerdo con las cifras más recientes del Banco de la República, el saldo total alcanzó los US$253.168 millones al cierre de enero de 2026, lo que representa el 55,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este nivel refleja un aumento frente al año anterior, cuando la deuda equivalía al 53% del PIB, evidenciando una mayor dependencia del financiamiento externo en medio de un entorno global de tasas altas.

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En cuánto está la deuda externa del país:

El crecimiento de la deuda ha sido significativo. En términos anuales, el saldo aumentó 13,57%, si se compara con enero de 2025, cuando se ubicaba en US$222.914 millones.

Este incremento responde a mayores necesidades de financiamiento del Gobierno y a la dinámica de los mercados internacionales.

Del total de la deuda:

US$34.759 millones corresponden a obligaciones de corto plazo.

corresponden a obligaciones de corto plazo. US$218.409 millones son compromisos de largo plazo.

Quiénes le prestan dinero a Colombia:

Una parte importante de la deuda externa colombiana está en manos de inversionistas internacionales, especialmente a través de títulos de deuda pública (TES).

Estos actores concentran US$104.234 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 27% frente al año anterior.

También destacan organismos multilaterales:

El Banco Mundial con cerca de US$17.278 millones.

con cerca de US$17.278 millones. El Banco Interamericano de Desarrollo con US$11.842 millones.

con US$11.842 millones. El Fondo Monetario Internacional con US$3.718 millones.

A esto se suman otras entidades como CAF, AIF y FIDA, además de gobiernos extranjeros y bancos de desarrollo, que en conjunto representan miles de millones de dólares adicionales en compromisos financieros.

¿Países más endeudados de Latinoamérica 2026?

Brasil: la mayor economía de la región lidera también en volumen de deuda con el 91.4%

la mayor economía de la región lidera también en volumen de deuda con el México: mantiene altos niveles por su tamaño económico y acceso a mercados internacionales 58.9%

mantiene altos niveles por su tamaño económico y acceso a mercados internacionales Argentina: históricamente uno de los países con mayores problemas de endeudamiento. Pues tienen un saldo pendiente de 53.360 M de US. De acuerdo con datos del World Economic Outlook del FMI, con el 78.8%

históricamente uno de los países con mayores problemas de endeudamiento. Chile: con fuerte participación de deuda privada y corporativa con el 42.7%

con fuerte participación de deuda privada y corporativa con el Colombia: se ubica entre los principales deudores, con una tendencia creciente del 60.0%

Este ranking puede variar según la metodología (deuda total, porcentaje del PIB o deuda pública), pero refleja la magnitud del endeudamiento regional.

Qué significa el aumento de la deuda para Colombia

El crecimiento de la deuda externa implica retos importantes para el país, pues si bien por un lado permite financiar la inversión pública, tener programas sociales y estabilidad fiscal, por otro lado , puede aumentar la vulnerabilidad frente a factores externos como la subida de tasas de interés o la evaluación del peso.

Además, un mayor endeudamiento puede impactar la calificación crediticia del país y encarecer el acceso a nuevos créditos.