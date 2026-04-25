Banco de la República advierte desaceleración de la economía colombiana en el inicio de 2026.

La economía colombiana arrancó 2026 con señales de desaceleración. Así lo reveló el más reciente Pulso Económico Regional (PER) del Banco de la República, que indica que el país mantuvo crecimiento durante el primer trimestre, pero a un ritmo menor frente al cierre de 2025.

De acuerdo con el informe, la mayoría de las regiones continuaron en terreno positivo, aunque con un avance más moderado en comparación con los últimos meses del año pasado. El Banco atribuye esta pérdida de ritmo a la “cautela de los hogares frente al consumo”, en medio de un ambiente de incertidumbre económica y política.

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Las regiones con mejor comportamiento fueron Nororiente, Antioquia y Bogotá, donde la actividad estuvo impulsada por la industria, el comercio y los desembolsos de crédito. En la capital, uno de los sectores más dinámicos fue el de vehículos, especialmente por la demanda de automotores eléctricos.

Por el contrario, el informe señala que los Llanos Orientales fue la única región del país que presentó una caída anual durante el periodo analizado, afectada por la contracción del agro, el menor dinamismo industrial y la baja venta de vivienda nueva.

Por sectores, el comercio siguió siendo el principal motor del crecimiento, aunque con una leve desaceleración frente al trimestre anterior.

La industria mantuvo resultados similares a los del cierre de 2025, apoyada por la reposición de inventarios, una mayor disponibilidad de materias primas y mejoras en la eficiencia operativa. Aun así, el reporte advierte presiones por mayores costos y por la incertidumbre asociada al incremento del salario mínimo.

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Uno de los frentes más golpeados fue el agro. El Banco reportó menores niveles de producción en cultivos como café, banano, plátano y aguacate, afectados por fuertes lluvias, inundaciones y una menor rentabilidad en periodos previos.

La venta de vivienda nueva también continuó mostrando bajo dinamismo, consolidándose como uno de los sectores más rezagados en el inicio del año.