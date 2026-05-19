Precio del dólar en Venezuela para HOY 19 de mayo de 2026: Inicia la semana con leve aumento

De fondo: Imagen ampliada del billete de cien bolívares venezolanos. A la derecha se puede observar una imagen translúcida de estadísticas económicas (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este martes 19 de mayo de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Así, desde el pasado 11 de mayo, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar.

Cabe acotar que la actualidad del país se ha visto marcada por el anuncio del Gobierno de preparar una reestructuración de la deuda externa y la retoma de relaciones con el Fondo Monetario Internacional.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 19 de mayo de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 517,96190000 bolívares venezolanos (VES) para este martes 19 de mayo de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada el pasado viernes ($515,18000000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 602,18768455 bolívares.

602,18768455 bolívares. Yuan chino: 76,07353826 bolívares.

76,07353826 bolívares. Lira turca: 11,37268028 bolívares.

11,37268028 bolívares. Rublo ruso: 7,11414789 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela el 19 de mayo

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

BBVA Provincial: 558,6996 para compra - 619,8968 para venta

558,6996 para compra - 619,8968 para venta R4: 616,9946 para compra - 613,6894 para venta

para compra - 613,6894 para venta Banesco: 638,8460 para compra - 618,6716 para venta

638,8460 para compra - 618,6716 para venta BanCaribe: 643,2075 para compra – 572,7848 para venta

para compra – 572,7848 para venta Banco Nacional de Crédito BNC : 596,7987 para compra - 610,5597 para venta

: 596,7987 para compra - 610,5597 para venta Otras instituciones: 564,2139 para compra - 570,2246 para venta

Aclaran cómo se hará el pago del salario mínimo en Venezuela

Desde el pasado 14 de mayo inició el pago del Ingreso Integral de los Trabajadores, el cual corresponde a la primera quincena del mes y está dirigido a funcionarios activos de la administración pública. Esta cifra había quedado fijada en 240 dólares el 30 de abril.

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Sin embargo, a pesar del ajuste, trabajadores denunciaron que el pago de estos salarios habría llegado incompleto, pues habrían recibido 76.500 bolívares, lo que equivale a 150 dólares, en vez de los 200 que habían quedado fijados para ese monto (los restantes 40 provienen del bono de alimentación).

Así las cosas, Oswaldo Vera, diputado ante la Asamblea Nacional y dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, aclaró que tal salario se cancelará en dos partes.

En el caso de los trabajadores activos de la Administración pública, la primera quincena del mes recibirán 150 dólares, mientras que los otros 50 dólares y el bono de alimentación se les cancelará en la segunda quincena del mes.

Por lo tanto, el “ingreso integral” se dividirá así:

130 bolívares venezolanos de salario mínimo.

$200 dólares por el “Bono de Guerra Económica”, el cual se divide en dos pagos durante el mes ($150 primera quincena + $50 en la segunda quincena).

40 dólares por el bono de alimentación (Cestaticket).

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