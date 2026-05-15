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15 may 2026 Actualizado 15:04

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Bolívar vs. Londoño: Dos visiones sobre el alto endeudamiento y el déficit fiscal en Colombia

Choque de visiones entre el exsenador Gustavo Bolívar y el exviceministro Juan Alberto Londoño sobre la deuda pública y el futuro económico del país

Bolívar vs. Londoño: Dos visiones sobre el alto endeudamiento y el déficit fiscal en Colombia

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Maria José Castro

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Recientemente, el anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la adquisición por $6 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES) con tasas de interés cercanas al 15% ha encendido las alarmas sobre el endeudamiento del país y un persistente déficit fiscal. Este escenario ha propiciado un choque de visiones entre el exsenador Gustavo Bolívar y el exviceministro Juan Alberto Londoño.

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Bolívar defendió la gestión del gobierno actual, argumentando que el alto endeudamiento y las elevadas tasas de interés son consecuencias de factores heredados y decisiones externas. Explicó que, al recibir el gobierno en 2022, las tasas de interés ya estaban al 9 %. Actualmente, con tasas del Banco de la República en 11.25 %, los bancos ofrecen hasta un 12 % por TES, lo que eleva el costo de endeudamiento para el Estado.

El exsenador subrayó que la pérdida del grado de inversión desde el gobierno de Iván Duque incrementó la prima de riesgos, haciendo que los inversionistas exijan mayores rendimientos. Además, atribuyó el alto déficit fiscal a la negociación de dos leyes de financiamiento en el Congreso, una por 12 billones y otra por 26 billones de pesos.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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