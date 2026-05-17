Disidencias pintó grafitis del 5to frente en más de seis casas de Briceño, incluida una sede comunal

Briceño- Antioquia

Caracol Radio desde hace varios meses ha estado advirtiendo sobre la intención del frente 36, bajo las órdenes de alias Calarcá en Colombia y en Antioquia de “Primo Gay”, de querer reactivar al frente 5to , pero las acciones del Ejército y la Fiscalía lo habían retrasado. Las fuentes también han indicado que este grupo es el que se está enfrentando al Clan del Golfo en la población de Briceño . Sin embargo, su territorio también se extiende hasta San Andrés de Cuerquia, Toledo y parte de Sabanalarga.

Esa presencia en zona rural de Briceño ha quedado evidenciada en las últimas horas en el corregimiento de Pueblo Nuevo , donde integrantes de las disidencias pintaron grafitis alusivos al 5to frente en paredes y otras superficies en más de seis casas, incluida la caseta comunal. Lo que ha generado zozobra a la población por la incursión del grupo ilegal en el territorio.

Según las fuentes, esta es la caseta comunal pintada con grafitis de las disidencias. Ampliar Según las fuentes, esta es la caseta comunal pintada con grafitis de las disidencias. Cerrar

Los grafitis quedaron registrados en fotografías que se tomaron en la zona, algunas tomadas por los mismos ilegales; pareciera que lo hacen como demostración de poder, pero intimidan a los civiles.

Caracol Radio consultó al ejército, desde donde manifestaron que las tropas están tratando de verificar la información denunciada , por lo que están en esa labor para llegar al territorio y hacer presencia, generar tranquilidad y garantizar la seguridad de la población civil.