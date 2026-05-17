Las autoridades fueron atacadas por ‘Los Pájaros’ en el rescate de una menor en Medellín, Antioquia

Dos muertos y un herido dejan balacera en el corregimiento Altavista de Medellín. Foto: Colprensa( Thot )

Medellín

Se siguen conociendo nuevos datos de la balacera que generó temor en el corregimiento de Altavista la noche del sábado, donde se enfrentaron a tiros el CTI y el Gaula Militar con presuntos integrantes del grupo ilegal Los Pájaros.

Según el reporte de las autoridades, el CTI de la Fiscalía estaba adelantando un operativo en compañía del Gaula Militar en el sector para rescatar a una menor de edad que estaba secuestrada. En ese momento, unos doce hombres hostigaron a los uniformados, que respondieron y se reportó el intercambio de disparos. La víctima logró ser rescatada.

Según las autoridades, en el lugar fueron dados de baja Julián Gallego Posada, de 26 años, y Wilder Alexander Pérez Agudelo, de 36 años, quienes recibieron varios impactos de bala; al parecer, esta última persona sería un cabecilla de la zona, integrante del grupo ilegal Los Pájaros, quien tiene antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir y homicidio.

Además, se ha conocido que los dos heridos que permanecen en el centro asistencial no fueron judicializados por ahora, pero que estaban en el sitio donde atacaron a los uniformados.

Se espera que las autoridades amplíen esta información con más detalles.