Dos muertos y dos heridos deja confrontación armada en el suroccidente de Medellín

Medellín

En la noche del sábado se reportó una balacera en el corregimiento de Altavista, en el suroccidente de Medellín. De manera preliminar, se indica que hubo una confrontación armada entre varias personas que integrarían un grupo ilegal de la zona y la fuerza pública.

El reporte extraoficial indica que en la zona había un grupo de soldados y observaron una actitud sospechosa de varias personas y, al intentar requerirlos, habrían disparado contra los uniformados, lo que generó la confrontación. De este hecho se reporta la muerte de dos hombres identificados como Julián Gallego Posada, de 26 años, y Wilder Alexander Pérez Agudelo, de 36 años, quienes recibieron varias impactos de bala.

También se reportan dos personas lesionadas de 21 y 22 años que fueron trasladadas a un centro médico donde recibieron atención y se recuperan de las heridas.

El reporte del caso también agrega que en el lugar de los hechos fue hallada una pistola de menor letalidad. Esta situación ya está siendo investigada por las autoridades para detallar y aclarar qué fue lo que ocurrió en este caso.

Por el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial de este hecho que deja dos personas muertas y dos heridas.