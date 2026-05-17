Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 may 2026 Actualizado 12:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Dos muertos y dos heridos deja confrontación armada en el suroccidente de Medellín

Al parecer, las personas involucradas habrían sostenido una confrontación con integrantes del Ejército en el sector de Cantarranas del corregimiento de Altavista.

Corregimiento de Altavista, Medellín

Corregimiento de Altavista, Medellín / Alcaldía de Medellín

Corregimiento de Altavista, Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

En la noche del sábado se reportó una balacera en el corregimiento de Altavista, en el suroccidente de Medellín. De manera preliminar, se indica que hubo una confrontación armada entre varias personas que integrarían un grupo ilegal de la zona y la fuerza pública.

El reporte extraoficial indica que en la zona había un grupo de soldados y observaron una actitud sospechosa de varias personas y, al intentar requerirlos, habrían disparado contra los uniformados, lo que generó la confrontación. De este hecho se reporta la muerte de dos hombres identificados como Julián Gallego Posada, de 26 años, y Wilder Alexander Pérez Agudelo, de 36 años, quienes recibieron varias impactos de bala.

También se reportan dos personas lesionadas de 21 y 22 años que fueron trasladadas a un centro médico donde recibieron atención y se recuperan de las heridas.

El reporte del caso también agrega que en el lugar de los hechos fue hallada una pistola de menor letalidad. Esta situación ya está siendo investigada por las autoridades para detallar y aclarar qué fue lo que ocurrió en este caso.

Por el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial de este hecho que deja dos personas muertas y dos heridas.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir