Masacre en Marinilla: Cuatro personas fueron asesinadas en la vereda Alto del Mercado

Marinilla- Antioquia

En la noche de este sábado 16 de mayo se reportó un hecho violento en zona rural del municipio de Marinilla, en el Oriente de Antioquia. Cuatro personas fueron asesinadas, en lo que al parecer podría ser un ajuste de cuentas entre grupos ilegales.

Según el reporte preliminar del comandante de policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz, las personas acribilladas a tiros fueron halladas en la vereda Altos del Mercado. Para esclarecer este hecho lo más pronto posible, la alcaldía está ofreciendo hasta 100 millones de pesos de recompensa para incentivar la denuncia.

“Iniciamos las investigaciones y la destinación de un grupo especial de investigación, el laboratorio móvil de criminalística, que está realizando las labores propias de recolección de evidencias y demás. Invitamos también a la comunidad a que nos brinde información, que nos permita el esclarecimiento de esta situación que se presenta aquí, en esta vereda. Así mismo, damos a conocer que en el mes de febrero del presente año se había llevado a cabo una diligencia de registro de allanamiento, y una de las personas que se encuentra sin vida había sido capturada con una cantidad importante de estupefacientes.

Mientras que el alcalde de Julio Serna manifestó que para este domingo se convocó a un consejo extraordinario de seguridad para conocer más detalles de esta masacre que se reporta en Antioquia, ya que las identidades de las víctimas no se han conocido por el momento.

Recordemos que esta es la segunda masacre que se registra en el departamento en 48 horas; la primera se registró el pasado viernes en el municipio Andes, en la subregión Suroeste. Allí, hombres armados, al parecer del Clan del Golfo, sacaron de sus casas a tres hombres y luego fueron asesinados, dos en el corregimiento de Santa Rita y el tercero encontrado muerto en la vecina población de Jardín.

Según el reporte de Indepaz, esta sería la masacre 54 en el país en lo corrido del 2026.