Se conocen las identidades de las víctimas de la masacre de Marinilla

Marinilla- Antioquia

Avanzan las investigaciones para poder identificar a los responsables de la reciente masacre de cuatro hombres en zona rural del municipio de Marinilla, en el Oriente de Antioquia. Las cámaras de seguridad de la población están siendo verificadas para recopilar información que permita identificar a los responsables. Por el momento se han conocido las identidades de las víctimas, de las cuales tres son de nacionalidad extranjera y uno oriundo de Marinilla.

El primero es Wilmer Alfredo Gil González, de 29 años, quien tiene antecedentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta persona presuntamente pertenecería al Clan del Golfo y había sido capturada en el mes de febrero de 2026.

Las otras víctimas son: Juan Camilo Giraldo Gallego, de 19 años; Yonjairo Antonio Bravo Parra, de 20 años, y Jhoinder José Díaz Gago, de nacionalidad venezolana, de 20 años.

“La Policía Nacional rechaza cualquier manifestación de violencia que afecte la tranquilidad y la seguridad de las comunidades, y reafirma el compromiso permanente con la lucha frontal contra los grupos criminales que delinquen en el departamento de Antioquia”, manifestó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

En la vereda Altos del Mercado, zona, hay presencia de grupos ilegales que se disputan el territorio, como El Mesa y el Clan del Golfo.