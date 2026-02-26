¿Cómo saber si está reportado en Datacrédito por cédula? Así puede consultar sin costo

En portada: Persona haciendo cálculos junto a un computador portátil. A la izquierda, el logo de Datacrédito (Crédito: Getty Images & Datacrédito Experian)

Datacrédito es una central de riesgo crediticia (aunque no la única) administrada por Experian, una entidad global que se encarga de recolectar, almacenar y procesar datos financieros de personas naturales y jurídicas en Colombia.

Esta empresa le ofrece el historial crediticio de los colombianos a las entidades financieras, comerciales y de telecomunicaciones para ayudarles a evaluar la capacidad de pago de sus clientes.

Añadido a eso, el historial crediticio es básicamente un informe que reúne todos los datos de las cuentas bancarias que una persona o asociación ha abierto. Allí se indica cómo las ha manejado, es decir, si ha cumplido o incumplido con sus compromisos económicos y sus fechas de pago.

La misión de estos es llevar un registro del comportamiento financiero de los ciudadanos cuando cuentan con una obligación con una entidad financiera (como un banco) o cuando tienen en sus manos una tarjeta de crédito.

Basados en toda esta información, las entidades financieras entregan y calculan un puntaje que indicaría qué tan responsable o no es la persona en su actividad financiera. Aquí, en Caracol Radio, puede consultar los pasos para acceder a la plataforma de Datacrédito y revisar si tiene un buen puntaje para acceder a un plan bancario.

¿Cómo acceder gratuitamente a la plataforma de Datacrédito con la cédula?

Para acceder a sus datos recolectados por esta entidad, debe:

Puede descargar la aplicación disponible en celular o dirigirse a la página de Datacrédito por medio del buscador. Allí deberá elegir si va a hacer una consulta para una persona natural o jurídica. De acuerdo con la elección, seleccione el botón “Ingrese aquí”. Luego, deberá a dar clic en la opción “Accede gratis a tu historial de crédito”, que lo redirigirá al lugar donde debe ingresar sus datos. En la página, tendrá que colocar su tipo de documento y el número de este, y luego la contraseña de su cuenta. Si no la tiene, deberá registrarse y crear una. (Para esto necesitará un correo electrónico y celular) Entre los pasos, deberá ingresar al código que reciba en su celular o correo electrónico para continuar. Cuando entre, la página le mostrará toda la información que tiene sobre su historial crediticio, incluyendo todas las cuentas abiertas que tiene con su cédula, las cerradas y si el puntaje de las tarjetas de crédito o créditos es positivo o negativo.

Tenga en cuenta que este servicio le permitirá acceder a cierta información de su vida financiera, sin embargo, habrá muchos datos que requerirán un pago de una suscripción para su acceso, como lo es el puntaje total que le ofrecen a los bancos y entidades crediticias.

¿Cómo se puede limpiar el historial crediticio?

Como menciona Experian, si tiene una mora igual o superior a 2 años del reporte negativo, tendrá un plazo máximo de permanencia de 4 años, contados a partir de la fecha de pago o extinción de la obligación.

Si la mora en el pago es inferior a dos años, el reporte negativo permanecerá por el doble del tiempo de la mora, contados a partir de que sean pagadas las cuotas vencidas.

Eso sí, es importante acotar que la información de carácter positivo será mantenida de manera indefinida en la historia de crédito.

¿Qué se puede hacer para mejorar el historial crediticio?

El historial crediticio puede verse afectado por muchas razones, como, por ejemplo, los pagos tardíos, incumplimientos, exceso de créditos y tener deudas en cobranza. Para mejorar este historial, bancos como Scotiabank recomiendan tener en cuenta lo siguiente:

Hacer pagos a tiempo : los pagos que haga atrasados afectarán directamente su historial crediticio. Razón por la que se recomienda estar atento a las fechas.

: los pagos que haga atrasados afectarán directamente su historial crediticio. Razón por la que se recomienda estar atento a las fechas. Manejar responsablemente el crédito : evite gastar más de lo que tiene y más de lo necesario. Trate de limitar sus compras si no está ganando o recibiendo mucho en ciertos momentos.

: evite gastar más de lo que tiene y más de lo necesario. Trate de limitar sus compras si no está ganando o recibiendo mucho en ciertos momentos. Evite abrir demasiadas cuentas : según el banco, abrir muchas cuentas puede interpretarse como riesgoso para las entidades financieras.

: según el banco, abrir muchas cuentas puede interpretarse como riesgoso para las entidades financieras. Revisar tu informe de crédito regularmente: de esta manera se asegura de que no está siendo robado o suplantado.

