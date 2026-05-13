Nequi y Bancolombia tendrán suspensión de servicios este fin de semana: Horario y razones

De fondo: Mujer preocupada mirando a su teléfono móvil (Crédito: Getty Images). A la izquierda se encuentran los logos de Nequi y Bancolombia.

Nequi y Bancolombia, dos de las plataformas digitales para transacciones monetarias más utilizadas en Colombia, anunciaron una nueva jornada de mantenimiento que implicará la suspensión temporal de varias de sus funciones.

Según informan, se llevarán a cabo trabajos técnicos en su infraestructura tecnológica durante el domingo 17 de mayo de 2026. Esto tiene como objetivo optimizar los sistemas, mejorar la estabilidad de las transacciones y fortalecer la seguridad digital de los usuarios. Sin embargo, debido a esta medida, no será posible realizar ciertas operaciones durante algunas horas.

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¿Cuándo se realizará la suspensión de Nequi y Bancolombia?

De acuerdo con las notificaciones enviadas directamente a los clientes a través de las aplicaciones correspondientes y a través de sus páginas web, se realizará mantenimiento el domingo 17 de mayo de 2026 de las 3:00 a las 8:00 de la mañana.

¿Qué se puede y no se puede utilizar en Nequi durante el mantenimiento?

Este mantenimiento suspenderá los servicios de:

Hacer transferencias de Nequi a Bancolombia y viceversa (llaves incluidas).

Pagar a través del QR Entre Cuentas de Bancolombia.

Sin embargo, las demás opciones seguirán habilitadas, o sea que podrá:

Entrar a su cuenta nequi desde la aplicación.

Hacer transferencias entre cuentas Nequi.

Hacer pagos con la Tarjeta Nequi.

Hacer transferencias por llaves ajenas a Bancolombia.

Hacer recargas desde la plataforma.

Hacer pagos por PSE.

Así, la entidad recomienda a los usuarios anticipar pagos o transferencias que involucren cuentas Bancolombia, especialmente si deben realizarse en el horario anunciado.

Téngase en cuenta que, según reportes de esta app, actualmente 3 de cada 5 colombianos manejan su dinero de forma virtual, y solamente a través de esta billetera digital se encuentran cerca de 20 millones de usuarios activos a lo largo del territorio colombiano.

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Servicios de Bancolombia que se suspenden este domingo 17 de mayo

Los canales de la Sucursal Virtual Personas en Bancolombia también estarán en mantenimiento el domingo 17 de mayo, entre las 3:00 a.m. y las 8:00 a.m. En esas 5 horas, se deshabilitará:

Transferir a cuentas Bancolombia inscritas y no inscritas.

Pagar con sus tarjetas o retirar plata en cajeros.

Consultar saldos y movimientos.

Usar Llaves y QR de Bre-b.

Pagar facturas inscritas.

Pagar con PSE o Botón Bancolombia desde sus cuentas.

Recibir dinero y remesas.

En ese sentido, no es de extrañarse que cualquier pausa, suspensión o intermitencia en el servicio afecte a miles de personas en todo el país. Según datos de la compañía, a inicios de 2026 llegó a registrar más de 80 millones de transacciones diarias.

Las entidades financieras reiteraron que estas interrupciones son temporales y forman parte de procesos técnicos necesarios para garantizar un servicio más seguro y eficiente.

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