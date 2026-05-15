Ampliaron plazo para reclamar el pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

En Córdoba, Prosperidad Social inicia nuevo ciclo de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

El Departamento Administrativo de Prosperidad Social anunció la ampliación para la entrega de recursos del segundo ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

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Según mencionan, los beneficiarios tendrán hasta el 20 de mayo para acercarse a uno de los puntos autorizados y reclamar el giro.

Mauricio Rodríguez Amaya, director de la entidad, afirmó que deben garantizar la cobertura nacional y que estos beneficios lleguen a los hogares que más lo necesitan.

De acuerdo con Prosperidad Social, “este segundo ciclo cuenta con una inversión total de 322.013 millones de pesos. A la fecha, registra un avance del 70 % de la meta establecida”.

De este modo, se espera que la entrega del total de las transferencias beneficie a 774.837 hogares en todo el país.

Con este pago, el Gobierno Nacional sigue apostando por la mejora de las personas que son beneficiarias de este subsidio.

Tenga en cuenta que la entrega del dinero sigue bajo la modalidad de giro para todos los hogares beneficiarios. “La cobertura está garantizada en todo el territorio nacional a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros”, señala la entidad.

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¿Cómo saber si su hogar hace parte de Renta Ciudadana?