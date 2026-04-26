¿Qué deudas prescriben en 3 años en Colombia? Expertos en insolvencia financiera explican

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La prescripción de una deuda se refiere al momento en el que no hay una obligación del pago de la misma. Esto, según el Código Civil de Colombia, se da en diferentes periodos de tiempo, dependiendo del plazo establecido del crédito solicitado en su momento.

Según la abogada especialista en manejo de deudas, Andrea García, todas las deudas tienen la posibilidad de prescribir. Por ejemplo, las deudas con tarjetas de crédito, arriendo de inmuebles o multas relacionadas con infracciones de tránsito tienen un plazo de cobranza de 3 años; para deudas con la DIAN o Secretaría de Hacienda, el periodo aumenta a 5 años.

Si usted no acepta que la deuda que aún se encuentra vigente, las entidades bancarias o casas de cobro encargadas no deberán exigirle el pago del préstamo, de acuerdo con la misma abogada que es experta en insolvencia financiera.

Teniendo en cuenta esto, le explicamos qué proceso debe realizar cuando una deuda supera el plazo de pago a tres años. Además, en este artículo podrá encontrar cómo asegurarse de que su obligación ya haya quedado prescrita.

¿Qué pasa si tengo una deuda de hace 3 años?

Cuando una deuda supera los 3 años sin completar el pago, el deudor debe informar al banco o entidad de cobros que el periodo ha vencido y que posee la opción como usuario de cerrar la deuda. Una vez hecho esto, el banco puede poner el caso en conocimiento de un juez y, ahí, “se crea una nueva obligación” u otro proceso de cobro, según Daniela Melo, abogada consultora de Centro Jurídico Internacional.

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Esta sería la única forma de que se adquiera de nuevo el derecho al cobro del préstamo o la deuda. No obstante, en instancias judiciales, también es posible que se realice una solicitud de prescripción.

¿Cómo solicitar la prescripción de una deuda en Colombia?

Tal como lo señala el Ministerio de Justicia de Colombia, el proceso de prescripción de una deuda se realiza a través de un juzgado civil en el que exista un proceso de cobro. Después, dentro de diez días, se presentan pruebas que aleguen que el tiempo de cobranza ya superó el tiempo estipulado presentado.

Una vez mostrado esto ante el juez, se citará tanto al deudor como al acreedor y se determinará si el préstamo se puede cobrar o no.

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¿Qué impactos tiene no pagar deudas en el plazo estipulado?

Datacrédito, una de las centrales de riesgo más grandes del país, indicó que no pagar sus obligaciones financieras podría afectar su historial crediticio.

Por ejemplo, el atraso en pagos mostraría que su comportamiento crediticio tiende a ser de un usuario que no tiene una capacidad financiera constante para saldar sus deudas a tiempo; eso impactaría en cuánto dinero le prestan y el acceso a productos de entidades financieras.

De acuerdo con la entidad, esta dijo que “pagar a tiempo y cumplir con los compromisos no solo mejora el perfil crediticio, sino que también facilita el acceso a productos y servicios que pueden mejorar la calidad de vida”.

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