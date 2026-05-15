Consultar resultados ICFES Saber 11 calendario B: Link y cómo saber número de registro

Persona presentando las pruebas Saber ICFES (Crédito: Colprensa). A la izquierda hay una imagen de la plataforma para consultar los resultados de este examen.

El Instituto colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) confirmó que durante el transcurso de este 15 de mayo de 2026 en adelante estarán publicados los resultados de las pruebas Saber 11 Calendario B.

La jornada de este examen se realizó el pasado domingo 15 de marzo de 2026, en 96 municipios de Colombia, más de 110.000 personas fueron citadas para medir sus conocimientos en áreas como lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés.

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¿Cómo consultar los resultados de las pruebas Saber ICFES 2026 calendario B?

El ICFES habilitó una sección en su página oficial para que todos los que presentaron la prueba accedan a los detalles de sus resultados, analizando su desempeño por áreas. En Caracol Radio le contamos el paso a paso para hacerlo.

Paso a paso para consultar los resultados del ICFES 2025 calendario B:

Para consultar los resultados del ICFES del calendario B usted deberá ingresar a la página de esa entidad haciendo clic en este enlace: https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/resultados/

Luego, deberá dirigirse al apartado de la página que dice ‘Consulta los resultados individuales de tus exámenes con un solo clic. Ingresa aquí’ .

. Allí será redirigido a la plataforma de resultados de la entidad. Allí necesita ingresar datos personales como su fecha de nacimiento, tipo y número de documento. También puede consultar por medio de su número de registro.

Recuerde que este número es esencial para descargar certificados de resultados, inscribirse a nuevas pruebas y realizar trámites adicionales. También puedes consultar este número en el sistema PRISMA de ICFES, haciendo clic aquí.

Ya ingresados los datos, la página le mostrará las pruebas que ha presentado con la entidad, junto con el número de registro. Ahí debe seleccionar la sección “Resultados”, que descargará un PDF con toda su información.

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Resultados de otros exámenes Saber

Cabe recordar que los resultados de las pruebas Saber 11 son los primeros en publicarse por temporalidad. Los resultados de validantes y Pre Saber se compartirán el viernes 22 de mayo de 2026.

Otros exámenes como el Saber Pro saldrán el 28 de agosto de este mismo año.

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¿Cómo fue la aplicación de las pruebas Saber 11 Calendario B?

Todas las pruebas se llevaron a cabo en la misma jornada, divididas en dos sesione

s, una en la mañana y otra en la tarde, en 265 sitios de aplicación repartidos por todo el país.

Según el ICFES, fueron citados en total:

83.400 estudiantes para la prueba Saber 11 calendario B

25.150 alumnos de noveno y décimo grado para el Pre Saber

alumnos de noveno y décimo grado para el 3.200 personas mayores de 18 años que aspiran a obtener su título de bachiller mediante la validación del bachillerato académico.

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