¿Qué pasa si tiene régimen contributivo y se queda sin trabajo? Días que dura la protección laboral. Getty Images / Westend61

En Colombia existen varios mecanismos que tienen como propósito ayudar a que los trabajadores cesantes logren mantener condiciones de subsistencia dignas, tanto ellos como sus familias, pese al impacto del desempleo.

Le podría interesar: “Seguimos siendo uno de los países con mayor desempleo en América Latina”: expresidente de la CUT

En ese sentido, la Ley contempla herramientas como subsidios monetarios, pago de cotizaciones y apoyo a la reinserción laboral como medidas contra el desempleo.

Adicionalmente, existen figuras como el periodo de protección laboral, el cual le da a los trabajadores cesantes un tiempo adicional de cobertura una vez que estos se ven obligados a suspender la cotización en salud. Conozca a continuación cómo funciona este beneficio.

¿Qué significa estar en protección laboral en la EPS?

Según explica el Ministerio de Salud, cuando un trabajador, bien sea dependiente o independiente, deja de cotizar en salud, mantiene el derecho, junto a su núcleo familiar, de ser atendido por la EPS hasta por 30 días más.

Lea también: Así puede reclamar el subsidio de desempleo 2026 que otorgan las cajas de compensación en Colombia

Este beneficio es lo que se conoce como periodo de protección laboral, el cual es un derecho establecido a partir de la Ley 100 de 1993 (y el Decreto 2353 de 2015) con el que se busca que los trabajadores mantengan la cobertura en salud mientras solventan su situación.

Tenga en cuenta que esta protección se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del periodo o días por los cuales se efectúe la última cotización.

¿Quiénes pueden acceder al periodo de protección laboral?

Los requisitos que contempla la ley para que un trabajador pueda tener acceso al periodo de protección laboral incluyen:

Haber estado afiliado a la misma EPS como mínimo los doce meses anteriores.

No haber quedado afiliado inmediatamente a otro régimen, ya sea contributivo o subsidiado.

De acuerdo con MinSalud, en caso de haber estado afiliado a la misma EPS durante cinco años o más de manera consecutiva, tiene derecho a ser atendido por tres meses tras cesar la cotización.

¿A qué atención se tiene derecho durante el periodo de protección laboral?

Durante el periodo de protección laboral, tanto el trabajador como su núcleo familiar beneficiario tienen derecho a la continuidad de la prestación de los servicios del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Entre los servicios a los que conserva acceso el trabajador se encuentran:

Atención integral en medicina general, especializada y exámenes.

Suministro de medicamentos esenciales .

. Hospitalización y urgencias

Procedimientos quirúrgicos.

Tratamientos en curso y programas de prevención en planificación familiar y control prenatal.

Cabe anotar que, una vez finalizado este periodo de protección temporal de 30 días, deberá solventar los gastos médicos que surtan, para lo que deberá gestionar su afiliación como independiente, aplicar a un subsidio de desempleo o pasarse al régimen subsidiado en caso de cumplir los requisitos.