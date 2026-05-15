4x1.000: la billonaria cifra que el Gobierno recibe por el impuesto, ¿por qué se sigue cobrando?

- DIAN citará más de 20.000 contribuyentes por evasión impuestos: ¿Podrían ir a la cárcel? Explicamos

La promesa incumplida. Así se le puede llamar a lo que ha pasado con el compromiso de una ley que nunca se concretó: eliminar el impuesto del 4x1.000.

La promesa quedó establecida en la ley 2277 de 2022 (reforma tributaria), que señaló que desde diciembre de 2024 no se tendría que pagar este impuesto por las transacciones que se hagan, no solo en una cuenta, sino en todas las que tenga una persona, desde que las transacciones no superen los $ 18,3 millones.

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En respuesta a un derecho de petición, la Dian aseguró que en ellos no recae la obligación de impartir la orden de poner en marcha la aplicación de la ley.

La entidad afirmó que la responsabilidad de poner en funcionamiento el sistema de información que se requiere para que entre a operar esta ley, recae en los bancos, cooperativas y fondos de empleados.

Pero según ha dicho Colombia Fintech, falta que un 2% del sistema financiero o fintech esté conectado a un orquestador para empezar la operación de este sistema, y, el Gobierno es el que debe dar las instrucciones para que empiece a operar.

Sin embargo, en respuesta a esta emisora, la Dian afirmó que una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que “respecto del cumplimiento del artículo 881-1 del Estatuto Tributario, no hay ninguna obligación atribuible a la DIAN y, por ende, no recae en esta entidad la obligación de impartir instrucción alguna”.

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De hecho, señaló que “el 100% de las entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito deberán adoptar un sistema de información que permita la verificación, control y retención del GMF, tal como lo exige la norma”.

¿Cuánto dinero recauda la DIAN con este impuesto?

En entrevista con Caracol Radio, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, afirmó que “no hay ningún sentido distinto al presupuestal para que una cosa así no esté en marcha desde hace 502 días”.

Las cifras, dadas por la Dian a esta emisora, demuestran que esa es una gran fuente de financiación del Gobierno.

2023: $14,0 billones

2024: $14,9 billones

2025: $16,3 billones