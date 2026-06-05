Universidad Nacional propone trasladar a los caimanes de la Estación Roberto Franco

La Universidad Nacional anunció que después de más de un año de revisión documental, reuniones con autoridades ambientales y análisis sobre el futuro del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero, presentó ante el Ministerio de Ambiente una propuesta para atender la situación de los ejemplares que permanecen bajo el cuidado de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, en Villavicencio, Meta.

La Universidad propone trasladar de manera definitiva los 127 ejemplares de caimán llanero que actualmente se reportan en esa Estación hacia la Reserva Natural Wisirare, ubicada en el municipio de Orocué (Casanare), mediante un esquema de cooperación entre el Minambiente, Cormacarena, Corporinoquia, la Fundación Palmarito y la UNAL.

Está misma semana el Ministerio de Ambiente anunció que ya inició el proceso de alimentación complementaria para los caimanes que se encuentran en el Parque Agroecológico Merecure.

El pronunciamiento se da en medio de la polémica y la alerta por la situación de los caimanes que se encuentran ubicados en la Estación de Biología Roberto Franco, el Parque Merecure y la Universidad de los Llanos, pues están falleciendo por por razones de salud, falta de alimentación, y agresiones entre ellos.

Esta misma semana Cormacarena anunció que es obligación de la Universidad Nacional encargarse de la custodia, el manejo, la reproducción, la alimentación y el bienestar de los caimanes llaneros que están en los distintos parques del país.