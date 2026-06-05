Trámite de pasaporte en Santander sin citas durante junio 2026: valor, requisitos y sede oficial

La Gobernación de Santander anunció una medida para optimizar el acceso al trámite de pasaporte para todos los ciudadanos santandereanos. Para ello, se implementó una jornada especial de atención denominada “Pasaporte sin cita previa”, que permitirá a las personas interesadas realizar la gestión sin cita previa.

Según explica la Cancillería de Colombia, “el pasaporte es el documento de viaje que identifica a los colombianos en el exterior y puede solicitarlo todo colombiano (mayores y menores de edad) que cumpla con los requisitos establecidos en la Resolución 6888 de 2021″.

La jornada especial estará vigente durante junio de 2026, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 p. m. a 4:00 p. m. La Oficina de Pasaportes autorizada está ubicada en el Centro Comercial El Cacique, subsótano, local 10.

Según precisó la entidad, la atención se realizará por orden de llegada y estará sujeta a la capacidad operativa diaria de la oficina.

Valor y descuentos del pasaporte 2026

El costo del pasaporte es de $300.300, valor que deberá ser cancelado en efectivo una vez que el proceso haya finalizado con éxito. La Gobernación de Santander recordó que aquellos que presenten el certificado laboral vigente podrán acceder a un descuento del 10 %.

Como lo establece la ley, este certificado dará un descuento del 10% al momento de expedir su pasaporte, bien sea renovarlo o sacarlo por primera vez:

“Rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez”.

Requisitos para sacar el pasaporte en Santander

Para asegurar un proceso sencillo y sin contratiempos, la oficina de Pasaportes detalló los requisitos esenciales para cada grupo de edad:

Mayores de edad: Deberán presentar su cédula de ciudadanía original y en buen estado.

Menores de edad: Se requerirá el registro civil original y la tarjeta de identidad.

Este proceso es personal, no requiere intermediarios y puede realizarse de manera rápida y directa durante todo el mes de junio.

Nuevo pasaporte colombiano llega a Santander

Conviene mencionar que esta jornada especial coincide con la llegada del nuevo pasaporte colombiano a Santander. Este documento incorpora elementos que reflejan la identidad y la diversidad de Colombia. Entre sus páginas, los colombianos podrán ver el Cañón del Chicamocha, un símbolo emblemático de la región.

De acuerdo con la Cancillería colombiana, el nuevo pasaporte cumple con los más altos estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), garantizando seguridad en los controles migratorios a nivel mundial. Entre sus características se destacan:

Lectura mecánica y electrónica encriptada: Facilita la verificación de datos y previene la falsificación.

Microchips de última generación: Almacenan información biométrica de forma segura.

Fotografías fantasmas: Elementos de seguridad visual que dificultan la alteración.

Tintas metálicas y microtextos: Detalles intrincados que añaden capas de seguridad.

¿Seguirá sirviendo el pasaporte actual de Colombia?

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el pasaporte actual seguirá sirviendo para salir y entrar al país, lo que significa que se mantendrá como el documento oficial que identificará a los colombianos ante el mundo.

Adicionalmente, la entidad recomendó a las personas que tengan contemplado viajar en los próximos meses que verifiquen la fecha de caducidad de su pasaporte antes de viajar hacia otro país, pues es necesario realizar el proceso de renovación al menos seis meses antes de su vencimiento.

El pasaporte colombiano tiene una validez de 10 años y Colombia tiene dos tipos de documentos: el ordinario, de 32 páginas y el que utilizan la mayoría de los ciudadanos, y el ejecutivo, de 48 páginas, para viajeros frecuentes.