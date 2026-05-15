El “Rey” y el “Príncipe” de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce confirman concierto en Colombia

Este viernes el “Rey” y el “Príncipe” de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, confirmaron su concierto en Colombia para el 2 de octubre en el Vive Claro de Bogotá.

Los artistas neoyorquinos regresarán a nuestro país en el marco de su ‘Mejor tarde que nunca 2026’.

Lea también: El rapero canadiense Drake lanza su nuevo álbum ‘Iceman’, más dos discos sorpresa adicionales

¿Cuándo fue la última vez que Romeo Santos estuvo en Colombia?

La última vez que Santos estuvo de visita fue el 14 y 15 de diciembre de 2024 con su agrupación Aventura, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Y un año antes, el 7 de marzo en el Movistar Arena, como parte de su gira ‘Fórmula Vol. 3′.

Esta gira es en apoyo de su último álbum, del cual toma su nombre y que fue lanzado en noviembre de 2025.

El álbum se lanzó por sorpresa y Romeo Santos lo anunció por primera vez en las redes sociales en Halloween.

Le puede interesar: Primera grabación conocida de los Beatles desata una batalla legal con la disquera Universal Music

Santos y Royce anunciaron la gira tras el lanzamiento del disco.

La gira tiene paradas en Estados Unidos, Europa y Sudamérica y comenzó el 1 de abril de 2026 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.