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15 may 2026 Actualizado 15:06

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El “Rey” y el “Príncipe” de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce confirman concierto en Colombia

Los artistas neoyorquinos regresarán a nuestro país en el marco de su ‘Mejor tarde que nunca 2026’.

(Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

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Matheo

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Este viernes el “Rey” y el “Príncipe” de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, confirmaron su concierto en Colombia para el 2 de octubre en el Vive Claro de Bogotá.

Los artistas neoyorquinos regresarán a nuestro país en el marco de su ‘Mejor tarde que nunca 2026’.

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¿Cuándo fue la última vez que Romeo Santos estuvo en Colombia?

La última vez que Santos estuvo de visita fue el 14 y 15 de diciembre de 2024 con su agrupación Aventura, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Y un año antes, el 7 de marzo en el Movistar Arena, como parte de su gira ‘Fórmula Vol. 3′.

Esta gira es en apoyo de su último álbum, del cual toma su nombre y que fue lanzado en noviembre de 2025.

El álbum se lanzó por sorpresa y Romeo Santos lo anunció por primera vez en las redes sociales en Halloween.

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Santos y Royce anunciaron la gira tras el lanzamiento del disco.

La gira tiene paradas en Estados Unidos, Europa y Sudamérica y comenzó el 1 de abril de 2026 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.

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