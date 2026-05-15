Pinto y su molestia por la ausencia de Hugo Rodallega en pre-lista de Colombia: “Es tan absurdo”

La pre-lista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, presentada este jueves por Néstor Lorenzo, continúa generando repercusiones en el ámbito del fútbol colombiano.

El experimentado Jorge Luis Pinto, director técnico santandereano y con una gran experiencia al comando de selecciones, publicó un video rechazando la ausencia de Hugo Rodallega en la pre-selección, elogiando las condiciones del vallecaucano y su actualidad en Santa Fe.

“Los colombianos tenemos la lista de los 55 convocados, analizándola y mirándole buenas cosas y malas cosas. El técnico es el que tiene el derecho de poner al que quiera, pero hay características de partidos, de juego y de remates de partidos que necesitan hombres especiales. En algún momento me atreví a decir de Falcao, hoy no ha cumplido con el trabajo, no ha convertido, no ha tenido competencia, por lo tanto no es válido”, comentó inicialmente.

Al respecto, añadió: “Pero dejar por fuera a un hombre como Rodallega, en el momento que tiene hoy en Colombia, cumpliendo con sus tareas de goles, con su rendimiento de equipo, cumpliendo con muchas cosas que van a ser de mucho beneficio para una Selección, que va a competir internacionalmente y por supuesto va a tener momentos difíciles, especialmente para remates de partidos, así sea para buscar un gol o para defender un gol. Ese es el fútbol de hoy, mi experiencia en Mundiales me da la oportunidad de opinar”.

Sobre el tema, Pinto concluyó: “Por lo tanto, veo tan absurdo dejar a Rodallega por fuera de la lista de los 55, yo creo que es un hombre que puede ser útil para la Selección Colombia en algún momento. Como hombre, como persona, como goleador, como hombre que tuve en la Selección Colombia hace 20 años conmigo, en la Copa América y otros campeonatos me mostró su calidad, rotó por el mundo entero buscando opciones y las tuvo, Hugo es supremamente útil para Colombia en un Mundial”.